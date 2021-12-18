Vivo Y32 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y32, ilk olarak Kasım ayının sonunda TENAA’da ortaya çıktı. Bugün Vivo’nun yeni akıllı telefonu görücüye çıktı. Gelin Vivo Y32’ye yakından bakalım.

Vivo Y32

Yeni piyasaya çıkan Vivo Y32, birinci sınıf bir akıllı telefon gibi görünüyor. Ancak parlak plastik bir yüzeye sahip. 164.26 x 76.08 x 8mm boyutlarında; 182 gram ağırlığında ve iki renk seçeneğiyle geliyor (Harumi Blue, Foggy Night).

Bu cihazın ana özelliği, bir Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip olması. Aslında, yukarıda bahsedilen işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu işlemci, 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama ile eşleşmiş. Gerekirse, depolama bir MicroSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Ayrıca telefon, 1600 x 720 piksel (HD+); 16.9 milyon renk ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.51 inç LCD panel vaat ediyor. Bu arada ekran 1500:1 kontrast oranına; %89 ekran gövde oranına, 20:9 en boy oranına ve su damlası çentiğe sahip.

Kameralar söz konusu olduğunda telefon, arkada 13MP + 2MP çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ön taraftaki çentiğin içinde ise 8 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Bağlantıya gelince, cihaz çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, BeiDou, GLONASS; GALILEO, QZSS), USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte geliyor. Ayrıca ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü ve yana monte parmak izi sensörü gibi tüm temel sensörlere sahip.

Son olarak Vivo Y32; OriginOS dayalı Android 11, 18W hızlı şarj desteği ile bir 5,000mAh batarya vaat ediyor. Telefon 219 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.