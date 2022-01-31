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Vivo Y33s 5G Yakında Görücüye Çıkıyor!

Vivo Y33s 5G, su damlası çentikli 6.51 inç LCD panele sahip olacak. Ekran, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. 8 megapiksel ön kameraya ve arkada 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera sistemine sahip. Vivo'nun kullanıcı arayüzü ile kaplanmış olması muhtemel olan Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Ayşen Sıla

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Vivo-Y33s

Geçen ay, V2166A model numarasına sahip bir Vivo telefon; Çin’in 3C sertifika sitesi tarafından onay aldı. Güvenilir bir kaynak; bu telefonun Vivo Y33s 5G adıyla piyasaya çıkacağını iddia etmişti. 4G LTE cihazı olan Helio G80 destekli Y33s‘den farklı olacak.

Vivo Y33s 5G

Vivo’nun yeni telefonu, 251 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıkacak. Nebula Mavisi, Florit Siyahı ve Erken Kar Şafağı adlı renklerle gelecek. Liste, 12 Şubat’tan itibaren satışa çıkacak.

Vivo Y33s 5G, su damlası çentikli 6.51 inç LCD panele sahip olacak. Ekran, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. 8 megapiksel ön kameraya ve arkada 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera sistemine sahip. Vivo’nun kullanıcı arayüzü ile kaplanmış olması muhtemel olan Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Vivo-Y33s

Y33s 5G, Dimensity 700 işlemci ve 8 GB’a kadar RAM ile çalışıyor. 128 GB yerel depolama ve microSD kart desteği ile birlikte geliyor. 18W şarj desteği taşıması beklenen 5.000 mAh pil içeriyor. Cihaz 164 x 75.84 x 8.25 mm ölçülerinde ve 185 gram ağırlığında.

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