Vivo Y33S, Helio G80 Yonga Seti ve 5.000 mAh Pil ile Duyuruldu

Bugün erken saatlerde, vivo sessizce Hindistan’da Y33S adlı başka bir orta seviye akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, su damlası çentikli ve 16MP selfie kameralı 6.58 inç FHD+ ekrana sahip. Arka tarafta, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve makro çekimler ve derinlik için iki 2 MP çözünürlükte yardımcı modüller bulunuyor.

Donanım tarafında 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile desteklenen bir MediaTek Helio G80 yonga seti var ve daha fazla alana ihtiyacınız varsa telefon 1 TB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Yazılım tarafı, Android 11’in üstüne kurulu Funtouch OS 11.1 ile geliyor. Batarya kapasitesi 5000 mAh değerinde ve 18W hızlı şarj destekliyor. Telefonda ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da vardır.

Vivo Y33s, Mirror Black ve Midday Dream renklerinde yaklaşık 242 $ fiyat etiketiyle satışa çıktı. Telefon, vivo’nun çevrimiçi mağazasından ve Hindistan’daki ortak perakendecilerden sipariş edilebilir durumda.

Telefonun tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.