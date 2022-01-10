Vivo Y33T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen hafta veritabanda ortaya çıkan Vivo Y33s adlı telefonun ismi değişti ve Vivo Y33T adıyla görücüye çıktı. Gelin Vivo’nun yeni telefonuna hep birlikte bir göz atalım…

Vivo Y33T

Yeni cihazın özelliklerine gelince, 2408×1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip. 90Hz yenileme hızıyla gelen 6.58 inç LCD panele ve 16MP selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir su damlası çentiğine sahip. Ekran %90,6 ekran-gövde oranına sahip ve NTSC renk gamının %96’sını kapsıyor. Cihaz 182 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında.

Vivo Y33T, 8 GB RAM ve bir microSD kart ile daha da genişleten 128 GB depolama ile eşleşmiş; 4G özellikli Qualcomm Snapdragon 680 işlemciyle geliyor. 18W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen 5000mAh pil ile çalışıyor. Y33T, kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı Funtouch OS özel dış görünümünü çalıştırıyor.

Fotoğraf için Y33T, 50MP ana sensör; 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro birimi ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Süper gece modu, Süper HDR ve kişisel portre modu gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Cihazda bulunan diğer özellikler arasında 4G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Telefon Mirror Black ve Midday Dream adlı iki renkle geliyor. Fiyatı ise 256 dolar.