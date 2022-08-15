Vivo Y35 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y35 4G, şirketin uygun fiyatlı Y serisindeki en yeni akıllı telefon olarak sessizce tanıtıldı. Yeni akıllı telefon, su damlası tarzı bir çentik ekrana sahip ve düz bir çerçeve tasarımıyla geliyor. Telefon, Snapdragon 680 işlemci, 50 megapiksel üçlü arka kamera kurulumu, 5000 mAh pil ve çok daha fazlası gibi özellikleri sergiliyor. Yeni lansmanı yapılan Vivo Y35 4G’nin fiyatına ve özelliklerine gelin yakından bakalım.

Vivo Y35 4G

Vivo Y35 4G , Full HD+ çözünürlük sunan 6.58 inç IPS LCD panel ile birlikte geliyor. Ekranın standart 90Hz yenileme hızı ekranı ve üst orta kısmında su damlası çentiği bulunuyor. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama (1 TB’a kadar Harici Bellek) ile Snapdragon 680 işlemciye sahip. Özellikle, akıllı telefon 8GB sanal bellek genişletmeyi de destekliyor.

Kameralar söz konusu olduğunda, Vivo Y35 4G, 2 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel bokeh sensör eşliğinde 50 megapiksel ana kamera sensörünün kombinasyonu ile üçlü arka kamera sensörünü sergiliyor. Ön tarafta, akıllı telefon, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksel kameraya sahip.

Telefon, 44W hızlı şarjı destekleyen devasa bir 5.000 mAh pil içeriyor. Yazılım cephesinde, Funtouch OS 12 ve Android 12 ile çalışıyor. Yaklaşık 188 gram ağırlığında ve 8.28 mm kalınlığında. Dawn Gold ve Agate Black renk seçenekleriyle gelen telefon 232 dolar fiyat etiketiyle geliyor.