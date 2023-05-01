Vivo Y36 4G, Yakında Satışa Çıkacak!

Vivo Y36 4G, Bluetooth SIG sertifikasını nihayet aldı. Sertifikasyon web sitesinde V2247 model numarasıyla listelenmiş. Liste, cihazın Bluetooth 5.0 desteği ile geleceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında yen,akıllı telefona dair başka herhangi bir detaydan bahsetmiyor. Vivo Y36 4G’nin geçen yılki Vivo Y35‘in üst modeli olarak gelmesi bekleniyor.

Vivo Y36 4G, geçtiğimiz günlerde aynı V2247 model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda göründü. Veritabanı listesine göre, 8 GB RAM ile birleştirilmiş bir Snapdragon 680 işlemci tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

İlk kaynak, cihazın Helio G99 işlemci ile geleceğini iddia ettiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca lansman sırasında cihazın daha fazla RAM ve depolama yapılandırması olacak. Vivo Y36 4G, kıyaslama platformunun tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 410 ve 1.343 puan aldı.

Raporlara göre, Vivo Y36 4G’nin 6,8 inç LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Yeni modelin 50MP ana kamera içermesi bekleniyor. 44W şarjı destekleyen 5.000mAh batarya ile destekleneceği bildiriliyor. Ayrıca 8GB sanal RAM ve 128GB dahili depolama olduğu söyleniyor.