Vivo Y50t Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Y50t akıllı telefonunu sessiz sedasız tanıttı. Şirket, ağırlıklı olarak 5G özellikli telefonlar piyasaya sürüyor. Ancak, Y50t bir 4G LTE telefon olarak satışa çıktı. Y50t, modaya uygun bir delikli ekran, Snapdragon 7 serisi yonga seti; geniş dahili depolama, 48 megapiksel üçlü kamera ve büyük bir pil içeriyor.

Vivo Y50t

Vivo Y50t,1080 x 2480 piksel Full HD+ çözünürlük, 1500:1 kontrast oranı, 60Hz yenileme hızı ve yüzde 90,72 ekran-gövde oranı üreten 6,58 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca cihaz, 8 megapiksellik bir selfie kamerayla geliyor.

Y50t’nin arka kamera modülünde 48 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera var. Vivo Y50t, yüz tanıma kilidi ve yanda parmak izi tarayıcı gibi güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. Android 10 işletim sistemi ve OriginOS 1.0 ile çalışıyor.

Y50t, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. Nitekim cihaz, 4 GB genişletilmiş RAM, 128 GB dahili depolama ve daha fazla depolama için bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

Y50t, bir microUSB bağlantı noktası üzerinden 18W şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor. 4G VoLTE, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneği sunan telefonun fiyatı, 219 dolar.