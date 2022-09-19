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Vivo Y52t tanıtıldı: Dimensity 700, 6.51″ ekran ve 5.000 mAh pil

Ahmet Ekinler

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Vivo Y52t tanıtıldı: Dimensity 700, 6.51

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Vivo, Y serisini vivo Y52t‘nin piyasaya sürülmesiyle genişletti. Akıllı telefon Dimensity 700 yonga seti tarafından desteklenmektedir, 6.51″ HD+ LCD‘ye sahiptir ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı OriginOS Ocean arayüzünü çalıştırır.

Vivo Y52t, 8 GB RAM‘e ve iki depolama seçeneğine sahiptir – 128 GB ve 256 GB. Ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Fotoğrafçılık için, vivo Y52t ön taraf dahil toplamda üç kamerayla birlikte gelir – ön tarafta 8MP selfie lensi ve 2MP makro birimiyle birleştirilmiş arkada 13MP ana kamera yer alıyor. Telefonun şarjını doldurmak için, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 10W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pil kullanılıyor.

Vivo Y52t’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık jakı, yana monte parmak izi okuyucu ve bizi bu fiyat aralığında şaşırtan 5G bağlantısı yer alıyor.

Mavi
Gümüş
Siyah

Vivo Y52t’nin üç renk seçeneği var ve 19 Eylül‘den itibaren vivo’nun resmi web sitesi aracılığıyla Çin’de satışa sunulacak. 8GB/128GB versiyonu yaklaşık 200$ ve 8GB/256GB modeli 230$ olarak fiyatlandırılmıştır. Ayrıca her iki versiyon da sınırlı bir süreli 15$ indirim vardır.

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KaynakGsmarena

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