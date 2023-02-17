Vivo Y56 5G, Dimensity 700 yonga seti ile tanıtıldı

Vivo Y100‘ün ilk kez piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra, vivo Hindistan, Y serisinin başka bir üyesi olan vivo Y56 5G‘yi tanıttı. Akıllı telefon, Dimensity 700 yonga seti, 6.58 inç FHD+ LCD ekran ve 5.000 mAh pil ile geliyor.

Kamera kurulumu, 2MP derinlik sensörünün yanı sıra 50MP ana kameradan oluşuyor. Ön kısımda ise 16MP selfie kameraya yer verilmiş. Dimensity 700 yonga seti, microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Yazılım tarafı, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile kombinlenirken, 5.000 mAh pil 18W hızlı şarjı destekliyor.

vivo Y56, Black Engine ve Orange Shimmer renkleriyle satışa sunuldu ve 19.999 INR (yaklaşık 240 $) fiyat etiketi taşıyor. Vivo’nun resmi web sitesinden sipariş verebilirsiniz. Bu arada diğer ülkeler için satışa çıkıp çıkmayacağı henüz net değil.