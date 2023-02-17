Ana SayfaAkıllı TelefonVivo Y56 5G, Dimensity 700 yonga seti ile tanıtıldı

Vivo Y56 5G, Dimensity 700 yonga seti ile tanıtıldı

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
21
Vivo Y56 5G, Dimensity 700 yonga seti ile tanıtıldı

Xiaomi Yeni Akıllı Kapı Kilidini Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Xiaomi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Sadece akıllı telefonlarla yetinmeyen şirket, diş fırçasından elektrikli araçlara kadar...

Vivo Y100‘ün ilk kez piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra, vivo Hindistan, Y serisinin başka bir üyesi olan vivo Y56 5G‘yi tanıttı. Akıllı telefon, Dimensity 700 yonga seti, 6.58 inç FHD+ LCD ekran ve 5.000 mAh pil ile geliyor.

Kamera kurulumu, 2MP derinlik sensörünün yanı sıra 50MP ana kameradan oluşuyor. Ön kısımda ise 16MP selfie kameraya yer verilmiş. Dimensity 700 yonga seti, microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Yazılım tarafı, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile kombinlenirken, 5.000 mAh pil 18W hızlı şarjı destekliyor.

vivo Y56, Black Engine ve Orange Shimmer renkleriyle satışa sunuldu ve 19.999 INR (yaklaşık 240 $) fiyat etiketi taşıyor. Vivo’nun resmi web sitesinden sipariş verebilirsiniz. Bu arada diğer ülkeler için satışa çıkıp çıkmayacağı henüz net değil.

-- Reklam --

2024’e Kadar 5 Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Çıkıyor!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir...
Önceki İçerik
2024’e Kadar 5 Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Çıkıyor!
Sonraki İçerik
iPhone 15 Pro Canlı Görüntülendi – USB-C Bağlantı Noktasına Sahip!
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021