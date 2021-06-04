Vivo Y70t, Yüksek Pil Kapasitesiyle Duyuruldu!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Vivo, pazar yeni bir model daha sundu. Şirket daha önceden çıkardığı Y70 serisine bugün yeni bir üye daha ekleyerek Y70t ile karşımıza çıktı. Yeni model biraz Y70 serisinden özellik alırken diğer yandan da geçen yıl piyasaya sürülen Y50‘den de benzer özellikler taşıyor. Şirket Y70 serisini genişleteceğini daha önce zaten açıklamıştı.

Bugün tanıtılan bu yeni model ile birlikte genişleyen Y70 serisi bütçe dostu fiyatıyla pazarda oldukça fazla etki göstermesi bekleniyor. Yeni Y70t özellikle yüksek pil kapasitesnin yanı sıra içerisinde barındırdığı Exynos yognasıyla da dikkat çekiyor. Çoğu üretici Exynos yerine MediaTek işlemcisi tercih ederken Vivo bu modelinde Exynos yongasını tercih etmiş. Bu da satış rakamlarını etkileyecek bir özellik olabilir.

Yeni Y70t‘nin özelliklerine baktığımızda ise cihaz 6.53 inç IPS LCD bir ekran paneline sahip. Cihazın parmak izi okuyucusu güç tuşuna monte edilmiş şekilde gelirken aynı zamanda USB-C bağlantısı ve bir de kulaklık girişi bulunuyor. Cihazın arka taraafında 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Telefon içerisinde Exynos 888 yonga seti ve 6 / 8 GB RAM kapasitesi bulunduruyor.

Bununla birlikte Y70t, microSD kart desteği bulunan 128 / 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Cihaz yazılım olarak ise Android 10 ve FuntouchOS 10.5 ile çalışıyor. Telefonun arka kasasının içerisinde 18 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Yeni modelin 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 235 dolar fiyat ile satılacak. Cihazın 8 GB / 128 GB versiyonu 265 dolar, 8 GB / 256 GB modeli ise 310 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.