Vivo Y71t tanıtıldı: Dimensity 810 yonga setine sahip

Vivo dün T1 ve T1x adlı akıllı telefon modellerini tanıttı, “x” modelinde 120 Hz LCD, Dimensity 900 yonga seti ve 64 MP kamera bulunuyordu. Bugün, benzer özellikleri biraz daha yüksek bir fiyata sunan vivo Y71t geliyor. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor, farklı ihtiyaçlar için tasarladıkları belli oluyor.

Yeni başlayanlar için, vivo Y71t daha kompakt ve 1.080 x 2.400 piksel (20:9) çözünürlüğe sahip 6.44” AMOLED ile geliyor. Yine de ekran tazeleme hızı sadece 60 Hz’de çalışır. Ekranın %98 DCI-P3 kapsama alanıyla gelmesini de beğendiğimizi söyleyebilirim. Çentikli ön kamera, T1x kameranın çözünürlüğünü ikiye katlayan 16 MP sensöre sahip.

Arka kamera kurulumu da daha iyi. 64 MP ana kamerası var, ancak hemen yanında 8 MP ultra geniş modül geliyor. (T1x’in ikinci modülü olarak yalnızca 2 MP makro kamerası vardı).

Vivo Y71t, Dimensity 810 yonga setinden güç alıyor. T1x‘in içinde bulunan Dimensity 900 gibi, bu da 5G destekli 6 nm üretim mimarisine sahip bir çip, ancak daha eski çekirdekler kullanıyor – 4x Cortex-A76 ve Mali-G57 MC2 – Böylece daha düşük performans bekleyebilirsiniz.

Aslında Y71t, daha zayıf Dimensity 700 yonga setini kullanması dışında vivo V21e 5G ile aynı telefon. V21e’nin 32 MP’lik bir özçekim kamerası var, bu yüzden yeni modele göre daha iyi bile diyebiliriz.

Y71t’ye geri dönelim. Temel model 8 GB RAM ve 128 GB depolama (UFS 2.1) ile birlikte gelir ve 256 GB depolama seçeneği de vardır. RAM 8 GB olarak sabitlenirken OriginOS 1.0‘ın sisteme 4 GB sanal RAM ekleyebileceğini unutmayın.

Telefonda 44W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil bulunuyor. Yarım saatte %70 şarja ulaşılabilir. vivo bu telefonu ince ve hafif olacak şekilde tasarladı, bu nedenle yalnızca 7,67 mm kalınlığında ve 166.3 gram ağırlığında.

Vivo Y71t, gelecek ay Çin’de yaklaşık 280$ fiyattan satışa sunulacak. 256 GB depolama alanı size 310$ fiyatla satın alınabilecek.

Diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağını henüz bilmiyoruz.