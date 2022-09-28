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Vivo Y73t Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y73t, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh'lik devasa bir pile sahip. Yazılım cephesinde, telefon, üstte OriginOS ile Android 12 işletim sistemini çalıştırıyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü kullanıyor ve tatlı bir 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Akıllı telefon 9.17 mm kalınlığında ve yaklaşık 201 gram ağırlığında.

Ayşen Sıla

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vivo-Y73t

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Vivo kısa süre önce Vivo Y32t ve Y52t orta sınıf akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi firma, “t” markalı başka bir akıllı telefonu daha tanıttı. Vivo Y73t, markanın en son ürünü olarak Çin pazarına sessizce giriş yaptı. Telefonun öne çıkan özelliği, günümüzde nadiren gördüğümüz özellikle büyük 6000 mAh pil. Yeni lansmanı yapılan Vivo Y73t’nin fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

Vivo Y73t

Vivo Y73t, 2408×1080 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.58 inç LCD ekrana ve %90.62 ekran oranına sahip. Cihaz ayrıca standart 60Hz yenileme hızını da destekliyor. Y73t, 7 nm’lik bir işlemle oluşturulmuş ve 2.2 GHz’de çalışan 2 çekirdeğe ve 2.0 GHz’de 6 çekirdeğe sahip olan MediaTek Dimensity 700 işlemci desteği taşıyor.

İşlemci, 8/12 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahip.

Kameralara gelince, Vivo akıllı telefon, 2 megapiksel makro sensör eşliğinde 50 megapiksel ana kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuyla geliyor. Ön taraftayken, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir kameraya sahip.

vivo-Y73t

Belirtildiği gibi, Vivo Y73t, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh’lik devasa bir pile sahip. Yazılım cephesinde, telefon, üstte OriginOS ile Android 12 işletim sistemini çalıştırıyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü kullanıyor ve tatlı bir 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Akıllı telefon 9.17 mm kalınlığında ve yaklaşık 201 gram ağırlığında. Fiyatı ise 195 dolardan başlıyor.

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