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Vivo Y75s Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y75s, Dimensity 700 yonga seti, 64MP ana kamera ve 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile resmiyet kazandı.

Ahmet Ekinler

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Y75s

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Vivo, bu yılın başlarında Dimensity 700 ile güçlendirilmiş Y75 5G‘yi duyurdu ve birkaç ay sonra Helio G96 ile güçlendirilmiş Y75 4G‘yi tanıtmıştı. Bugün şirket, Dimensity 700 çipinin dümende olduğu Y75s‘i piyasaya sürülmesiyle Y serisini genişletti.

MediaTek Yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ile eşleştirilir ve akıllı telefon, microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletme seçeneğiyle birlikte 256 GB dahili depolama alanına sahiptir. Yazılım cephesinde, Android 12 yerine Android 11’e dayanan OriginOS Ocean’ı alıyorsunuz.

Vivo Y75s, 60Hz yenileme hızına, 120Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.58″ FullHD+ LCD etrafında inşa edilmiştir. Panelde ayrıca 8MP selfie kamera için bir çentik vardır ve 64MP ana kamera dikdörtgen bir içine yerleştirilmiştir. 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro birimi ile birleştirilir.

Vivo Y75s’in öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB-C yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca 5G bağlantısına sahip ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içeriyor.

Vivo Y75s iki renk ve bellek seçeneğiyle gelir – 8GB/256GB ve 12GB/256GB. İlki yaklaşık 272$, ikincisi 318$ olarak fiyatlandırılır. Her iki model de vivo’nun resmi Çin web sitesinde listeleniyor, ancak satış tarihleriyle ilgili bir bilgi yok.

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KaynakGsmarena

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