Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Vivo yeni alt markasını duyurmaya hazırlanıyor. Vivo çoğunlukla fiyat performans telefonları ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Yeni markası olacak olan Jovi ise giriş segment modellere yoğunlaşacak. Henüz resmi duyuru gerçekleşmese de Geekbench’te görüntülenen Jovi Y39 5G, Vivo’nun yeni markasının habercisi. İşte detaylar…

Vivo Yeni Alt Markasını Duyurmaya Hazırlanıyor!

Akıllı telefon piyasasına yeni oyuncular girmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vivo’nun yeni bir alt markası gündemde; Jovi. Vivo bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Geekbench’te görüntülenen cihaz ve gelen duyumlar yeni bir markaya işaret ediyor. Jovi markasının bütçe dostu, giriş seviye telefonlara odaklanacağı söylenmekte.

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Jovi’den gelecek olan ilk model Jovi Y39 5G kod adı ile görüntülendi. Geekbench’te V2444A model numarası ile ortaya çıkan bu cihaz Jovi hakkındaki duyumları körükledi. Platformda ortaya çıkan bilgilere göre uygun fiyatlı olacağı düşünülen Jovi Y39 5G telefon 8 adet 2.21 GHz hızına sahip olan bir işlemci ile gelecek. Bu işlemcinin ise Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 çip seti olabileceği düşünülmekte.

Vivo’nun yeni markasına ait olduğu düşünülen telefonun işlemci kısmında Android 15’in yer alması bekleniyor. Vivo V2444A model numarasına sahip olan telefonun Jovi Y39 5G şeklinde markalandırılmış olarak lanse edilmesi beklenmekte. Bu yeni markanın en önemi özelliği uygun fiyatlı telefon modellerine imzasını atacak olması.

Son dönemde Vivo sektörde büyük başarılara imza atarak muhteşem performansa sahip üst segment ve amiral gemisi telefonlar tasarlamakta. Gerek işlemci özellikleri gerek kamera nitelikleri gerekse de tasarım kısmında sınıf atlayan Vivo, şimdi bu yeni markası ile de tüm başarılarını taçlandıracak ve kendini daha üst seviye bir marka olarak konumlandıracak gibi görünüyor.

Jovi Y39 5G Bütçe Dostu Telefonu Geliyor!

Vivo’nun Jovi markasını duyurması heyecanla beklenirken, markanın öncelikle Çin pazarına sunulacağı söyleniyor. Vivo, Jovi marka telefonlarını birkaç aylık süre için yalnıza Çin’de piyasaya sürüp ardından global pazara açılabilir. Resmi lansman ne zaman yapılacak bilinmese de merakla bekleniyor diyebiliriz.

Jovi markası hakkında daha evvel de bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda ilk etapta markanın üç telefon ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bu telefonların da Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G ve Jovi Y39 5G şeklinde markalandırılması bekleniyor. Bahse konu cihazların model numaraları hali hazırda piyasada bulunan bazı Vivo telefonlar ile eşleşmekte. Bu kapsama Jovi V50’nin Vivo V50 ile aynı olduğu, Jovi V50 Lite 5G’nin de vivo V50 Lite 5G model numarası ile aynı olduğu görülmekte. Bu bağlamda Vivo, marka olarak sınıf atlama stratejisi izliyor olabilir. Bu konuda yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.