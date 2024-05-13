Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo Yeni Telefonu X100 Ultra Kamerasıyla Dudak Uçuklattı: 200 MP! Akıllı Telefon Vivo Yeni Telefonu X100 Ultra Kamerasıyla Dudak Uçuklattı: 200 MP! Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu tanıtıldı. Markanın üst segment cihazı güçlü işlemci Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ederken Vivo da geri kalmamak için çıtayı oldukça yükseğe taşıyor. Gerek ekran gerekse işlemci özellikleri de piyasayı şaşırtan Vivo yeni telefonu X100 Ultra kamerasıyla da dudak uçuklattı. Yeni amiral gemisi 200 Megapiksel çözünürlüklü telefonun özellikleri içeriğimizde…

Vivo Yeni Telefonu X100 Ultra Kamerasıyla Dudak Uçuklattı: 200 MP!

Vivo X100 Ultra Zeiss imzalı kamera kurulumu ile kullanıcının karşısına çıktı. Cihazın arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunmakta. 50 MP çözünürlüklü ana kamerası Sony LYT-900 olan telefonun ultra geniş açı kamerası da 50 Megapiksel çözünürlük sunuyor. X100 Ultra arka kamera kısmında 200 MP çözünürlüğe sahip HP9 telefoto kamera da yer almakta. Selfie kamerası da 50 MP çözünürlüğe sahip olan Vivo’nun yeni amiral gemisi, söz konusu kameralar sayesinde cihaz neredeyse kusursuz güzellikte görüntüler vaat ediyor.

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Vivo’nun yeni üst segment telefonu ekranı ise 6.78 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip. 3000 nit parlaklık değerine sahip olan E7 AMOLED ekran 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunmakta. Bunların yanı sıra ekran Dolby Vision desteği de barındırmakta. Ekranın alt kısmında ise ultrasonik parmak izi sensörü bulunmakta.

Vivo’nun kamerasıyla ün salan telefonu X100 Ultra işlemci kısmında da oldukça güçlü. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile gelen cihaz 16 GB’a kadar olan RAM seçenekleri ile kullanıcıya sunulmakta. Depolama kısmında ise farklı seçenekler mevcut ve bunlar; 256 GB, 512 GB ve 1 TB şeklinde.

Batarya tarafında ise 5000 mAh’lık güçlü bir pile sahip olan X100 Ultra kablolu ve kablosuz bir şekilde şarj edilebilmekte. Cihaz, 80W kablolu 30W de kablosuz şarj desteği ile geliyor. Bahse konu telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı OriginOS 4 olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo X100 Ultra Fiyatı Ne Kadar?

Vivo X100 Ultra fiyatı RAM ve depolama özelliklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda fiyatlar şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 898 Dolar

16 GB RAM + 512 GB depolama: 1009 Dolar

16 GB RAM + 1 TB depolama: 1105 Dolar

X100 Ultra Özellikleri!

Vivo üst seviye telefonu X100 Ultra özelliklerini kısaca liste halinde vermek gerekirse aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: