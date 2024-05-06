Vivo’dan 120 Dolara Telefon Vivo Y18! İşte Özellikleri!

BBK Electronics yan kuruluşlarından biri olan Vivo’nun son dönemde akıllı telefon piyasasındaki yerini artırdığını görmekteyiz. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren marka yeni telefonlarını tanıttı. Bu içeriğimizde Vivo Y18 modelinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle cihazın oldukça ucuz olduğunu belirtebiliriz. Sektörde yükselişine muhteşem bir ivme katmış olan Vivo’dan 120 dolara telefon Vivo Y18 geliyor. İşte cihazın özellikleri…

Vivo’dan 120 Dolara Telefon Vivo Y18!

2024’ün ilk çeyreği akıllı telefon pazarına ilişkin verilere göre sektörde en çok tedarik edilen 5. telefon olarak karşımıza çıkan Vivo üç yeni telefon tanıtımı daha gerçekleştirdi. Tüm seviyelere uygun cihazlar üretmeye çalışan marka, giriş seviyesi Vivo Y18 cihazı ile geliyor. Uygun fiyatlı Vivo Y18, 50 MP çözünürlüklü ana kamerası ve muhteşem tasarımıyla çıkış yaptı.

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Vivo Y18 özelliklerinden öncelikle dikkat çeken tasarımına bakalım. Çentikli kamera tasarımı ile gelen cihazın arka kısmının tasarımı oldukça şık. Ana kamera adasında iki kamerası bulunan Vivo Y18’de altın lens kaplaması yer alıyor ve mat bir şekilde tasarlanmış.

6,56 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan LCD ekran ile gelen Vivo Y18, 1612 x 720 piksel HD+ görüntü kalitesi sunmakta. 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunan cihaz 50 MP’lik ana kamera ve 0,08 MP’lik geniş açı kameraya da sahip. Ön kamerasının çözünürlüğünün biraz düşük olması bu telefon için dezavantaj diyebiliriz.

Vivo Y18 Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo Y18 işlemci kısmında ise MediaTek Helio G85 çip seti bulunmakta. 4GB LPDDR4X RAM’i ve 128 GB’a kadar depolama alanı bulunan cihazın işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 yer almakta. Batarya kısmına geldiğimizde ise 5000 mAh’lık bir pil görüyoruz ve cihazda 15 W hızlı şarj desteği de yer alıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı ve su koruması sağlayan IP54 sertifikasına sahip olan cihazda parmak izi sensörü de bulunmakta. Parmak izi sensörü cihazın yan kısmına monte edilmiş durumda.

Boyutları 163,63 x 75,58 x 8,39 mm olan Vivo Y18 185 gram ağılığında bir telefon. Cihazın yeşil ve siyah olacak şekilde iki renk seçeneği bulunmakta. Vivo Y18 fiyatı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 120 dolar seviyesinde.

Cihazın tüm özelliklerini liste halinde sıralamak gerekirse de şu şekilde verebiliriz: