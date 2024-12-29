Fiyat performans telefonları ile piyasada geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Vivo yine uygun fiyatlı ve fiyatına göre yüksek bir performansa sahip bir telefonun tanıtımını yaptı; Vivo Y200+. Cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu, Vivo’dan 150 dolara telefon geliyor. İşte detaylar…

Vivo’dan 150 Dolara Telefon: Vivo Y200+ Geliyor!

Vivo’nun yeni bütçe dostu telefonu Vivo Y200+ tanıtımı yapıldı. Cihaz hem tasarımı hem de özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor. 6,68 inç büyüklüğünde bir LCD panel ile gelen cihaz, 720 × 1608 çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Vivo Y200+’ın ekranı 1000 nit parlaklık noktasına sahip ve bu özelliği ile güneş ışığında bile net görüntü sunuyor. Bununla birlikte cihaz düşük mavi ışık yayılımı özelliği ve ekranın titreşimini azaltan DC karartma teknolojisine sahip.

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Vivo Y200 Plus işlemci kısmında ise Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti yer almakta. Bellek kısmına baktığımızda da ise 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri olduğunu söyleyebiliriz, depolama alanı ise 512 GB’a kadar sunulmakta. Funtouch OS ara yüzüne sahip olan Vivo’nun bütçe dostu telefonu AI destekli arama iyileştirme özelliklerine sahip. Bu özelliği ile de dolandırıcı aramaları otomatik olarak engellenebilmekte.

Kamera tarafında ise 50 MP’lik bir ana kamera ve 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörü mevcut. Selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüklü ve yapay zeka teknolojisi ile desteklenmekte. Hem yapay zeka hem de gece modu gibi diğer kamera özellikleri net ve kaliteli fotoğraf çekimi sağlamakta.

6000 mAh batarya ile gelen Vivo Y200+, 44 W hızlı şarj desteği ile geliyor. Cihaz yalnızca 36 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. Tasarım anlamında da oldukça göz alıcı bir telefon olan Vivo Y200+, ince ve kullanışlı bir yapıya sahip. IP64 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı dayanıklılık sunan telefon, çift stereo hoparlör desteği ile kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. 3 farklı renk opsiyonu ile gelen telefon gece siyahı, kayısı denizi, gökyüzü şehri seçeneklerini sunmakta.

Fiyatı Ne Kadar?

Vivo Y200+’ın uygun fiyatlı olduğunu yukarıda belirtmiştik; telefonun fiyatı RAM ve depolama alanı konfigürasyonuna göre farklılık göstermekle birlikte 150 dolardan başlamakta. Bu kapsamda varyantların fiyatlarını listeleyelim: