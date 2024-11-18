Fiyat performansın kralı Vivo, yeni uygun fiyatlı cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz henüz lanse edilmemiş olmasına rağmen pek çok özelliği sızıntılarla ortaya çıkmış durumda. Hem performansı yüksek hem de uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için muhteşem bir fırsat olan Vivo Y300 5G, nitelikleri ve tasarımı ile oldukça dikkat çekiyor. Vivo’dan fiyat performans telefonu Vivo Y300 5G geliyor. İşte ayrıntılar…

Vivo’dan Fiyat Performans Telefonu Geliyor; Vivo Y300 5G!

Bütçe dostu ve fiyat performans telefonu deyince akla ilk gelen markalardan biri şüphesiz Vivo. Markanın her segmente yönelik tasarımları olsa da giriş ve orta seviye telefon grubunda son derece geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu kapsamda Vivo, kısa bir süre içerisinde, uygun fiyatlı ve fiyatına göre güçlü performans sunacak bir telefon tanıtacağını duyurdu; Vivo Y300 5G.

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Bütçe dostu telefonlar arasında yerini alacak olan Vivo Y300 5G’nin tasarımı ve renk seçenekleri biliniyor ancak özellikleri resmi olarak lanse edilmedi. Bununla birlikte sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen duyumlar mevcut. Bu kapsamda cihazın Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden gücünü alacağı söylenmekte. Bu işlemci, telefondan çok yüksek bir performans beklemeyenler için son derece yeterli denilebilir.

5000 mAh’lik bir batarya ile gelecek olan telefon 80 W’lık da hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kamera kısmına baktığımızda ise 50 MP’lik bir ana kamera ile 2 MP’lik bokeh lens arka kurulumda yer almakta. Selfie kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bunların yanı sıra cihazda yapay zeka destekli Aura Light Ring LED flaş buluyor ve bu sayede daha iyi fotoğraf çekimleri yapılabiliyor.

AMOLED Panel, 8 GB RAM!

Ekran tarafına baktığımızda ise Vivo Y300’ün 6,7 inç büyüklüğünde bir AMOLED panel ile geldiğini söyleyebiliriz. 1200 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan ekran 120 Hz tazeleme hızı ile son derece net bir görüntü vaat ediyor. Güvenlik tarafında ise ekran altı parmak izi sensörü de cihazda yer almakta. Vivo’nun bu yeni bütçe dostu telefonu stereo hoparlörleri ile güçlü bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Vivo Y300 5G selef modeli olan Y200’e nazaran oldukça gelişmiş özelliklere sahip olarak geliyor. Cihaz tüm özellikleri ile selef modele fark atacak gibi görünmekte. Vivo Y300 5G 8 GB’lık bir RAM ve 256 GB’a kadar olan depolama alanına sahip. Fiyatı ise RAM ve depolama alanına göre farklılık göstermekte.

Fiyatı Ne Kadar?

Vivo Y300 5G fiyatı; 8 GB RAM/ 128 GB konfigürasyonunda yaklaşık 260 dolar civarında, 8 GB RAM/ 256 GB varyantında ise yaklaşık 290 dolar kadar olması beklenmekte. 3 farklı renk opsiyonu sunacak olan cihaz; zümrüt yeşili, titanyum gümüş ve fantom mor renkleri ile gelecek. Uygun fiyatlı Vivo telefon, hem özellikleri hem de fiyatı ile piyasada geniş bir kesme hitap edecek gibi görünüyor.