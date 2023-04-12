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Vivo’nun Almanya Satışı Yasaklandı – Nokia Yine Başardı!

Nokia ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle OnePlus ve Oppo'nun bu yılın sonlarında Almanya pazarından çekilebileceğine dair söylentiler olsa da, Vivo bu tür söylentileri yalanlamıştı. Şimdi Vivo da kaybedenler kervanına katıldı.

Ayşen Sıla

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Nokia’nın Almanya’da Oppo ve OnePlus akıllı telefon satışlarını durdurmaya yönelik başarılı kampanyasının ardından Vivo da aynı kaderi paylaşıyor. Geçen hafta Nokia mahkemeden, Nokia’nın patentli teknolojileri içeren Vivo akıllı telefonların Almanya’da satışını yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Tedbir kararı, belirli Nokia patentleri için lisanslama ücretleriyle ilgili başarısız müzakerelerin ardından geldi.

Nokia, mahkeme kararının Vivo’nun şirketin çeşitli mobil ve 5G teknolojilerini kapsayan patentlerini ihlal ettiğini doğruladığını iddia ediyor. Vivo, iki şirket arasında daha önce var olan bir anlaşmanın Aralık 2021’de sona ermesinin ardından Nokia’nın talep ettiği lisans ücretlerini ödemeyi reddetmişti.

Nokia, Mayıs 2021’de Vivo aleyhine yasal işlem başlatmadan önce “mahkeme dışı bir anlaşmaya varmak ve lisansın uzatılmasına ilişkin müzakereleri başlatmak için mümkün olan her adımı” attığını söylüyor. Uygun lisans ücretleri ödenmeden Nokia’nın patentli teknolojileri yasa dışı sayılıyor.

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Vivo, internet sitesinde yayınladığı ilk açıklamada, Nokia’nın patentlerini adil koşullarda lisanslamadığını ileri sürerek karara itiraz edeceğini duyurdu. Nokia, Mannheim Bölge Mahkemesinin şirketin adil davrandığını onayladığını belirterek bu iddiaya çoktan karşı çıktı. Vivo, Nokia ile “adil” şartlarda bir çözüm bulmayı umarken, Almanya’da olası bir satış durması için hazırlıklara başladı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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