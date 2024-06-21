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Vivo’nun en güçlüsü olacak Vivo X200 Pro özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefon piyasasındaki payını gün geçtikçe artıran Vivo, her segmente yönelik sıkı rekabete girecek telefonları pazara sunuyor. Markanın en beğenilen modellerinden olan Vivo X100 Pro kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. X200 Pro gibi daha güçlü bir performansa sahip olan cihazın da tabiri caizse piyasayı sallaması bekleniyor. Gelelim X200 Pro’nun ortaya çıkan özelliklerine…

Vivo’nun En Güçlüsü Olacak Vivo X200 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo yeni amiral gemisi X200 Pro özellikleri duyulmaya başladı. Bu kapsamda öncelikle telefonun MediaTek Dimensity 9400 Ultra yonga seti ile geleceği söylenmekte. Söz konusu işlemci Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 çip seti ayarında denilebilir. Bu da telefonun çok güçlü bir performansa sahip olacağı anlamına geliyor.

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Dimensity 9400 işlemci henüz lanse edilmedi ve Ekim ayında görücüye çıkması bekleniyor. Bununla birlikte yonga seti TSMC’nin 3nm teknolojisi ile üretilmiş ve Cortex-X5 çekirdeğine sahip. Yani güç ve performans konusunda piyasanın en iyilerinden olacağı söylenebilir.

2024’ün Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun ekran ve batarya özellikleri de son derece iyileştirilmiş durumda. Öncelikle batarya kısmına değecek olursak telefonun 6000 mAh’lık bir pil ile geleceğini söyleyebiliriz. X200 Pro’nun selefi X100 Pro’da 5400 mAh’lık bir batarya bulunmakta idi. Vivo yeni amiral gemisinin pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geldiğini söyleyebiliriz.

Vivo’nun Yeni Amiral Gemisi Kavisli Ekranla Geliyor

Ekran kısmında da önemli bir değişiklikle gelen Vivo üst segment telefonun kavisli bir panel ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda ekran 1.5K çözünürlüğe sahip ve ince çerçeve ile çevrelenmiş durumda. Büyüklüğünün ise 6,7 ile 6,8 inç olması beklenmekte. Şık ve gösterişli bir tasarım ile gelmesi beklenen Vivo en iyi telefonu ekran içi parmak izi sensörü ile gelecek. Bu sensörün de ultrasonik kimlik doğrulama özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Vivo X200 Pro kamera kısmına gelirsek de üçlü arka kamera kurulumu ile geleceğini söyleyebiliriz. Yenilenmiş bir kuruluma sahip olan cihaz periskop lens de barındıracak. Yani kameranın yakınlaştırma özelliklerinin artacağını belirtelim. Cihazda yer alacak üç kameranın da en az 50 MP çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Bunların yanı sıra cihazın toza ve suya karşı da dayanıklı olacağı tahmin ediliyor. Zira Vivo X100 Pro’da IP54 sertifikası bulunmakta dolayısıyla Vivo yeni üst segment telefonunda da bulunacaktır.