Vivo’nun İlk İşlemcisi Vivo V1 Tanıtıldı!

Vivo, kendi geliştirdiği Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) çipi üzerinde çalışıyordu. Bundan kısa bir süre sonra, şirketin Genel Müdür Yardımcısı Hu Baishan, şirketin gerçekten de Vivo V1 ISP çipini piyasaya sürmeye hazırlandığını doğruladı.

Bugün Çinli şirket, bir Görüntü Sinyali İşlemcisi olan Vivo V1 adlı ilk çipini resmi olarak piyasaya sürdü. Üstelik yeni nesil Vivo X70 serisi de bu işlemciyle donatılacak. Bu yeni Vivo V1 çipinin piyasaya sürülmesi için 300‘den fazla kişiden oluşan bir ekip 24 aydan fazla Araştırma ve Geliştirme için çalıştı ve Çinli şirket akıllı telefon işlemcisi üreticileriyle derinlemesine işbirliği yaptı.

Bu, Vivo V1 ISP‘nin ana işlemciyle herhangi bir uyumluluk sorunu olmadan sorunsuz çalışmasını sağlamak için. Şirket, yeni V1 işlemcinin yüksek bilgi işlem gücü, düşük gecikme süresi ve düşük güç tüketimi sunduğunu iddia ediyor.

Karmaşık hesaplamaları yüksek hızda işlemenin yanı sıra GPU ve DSP gibi verilerin paralel işlenmesini de tamamlayabiliyor. Ancak şirket, Vivo V1‘in çok sayıda karmaşık işlemle karşı karşıya kalsa bile DSP ve CPU‘ya kıyasla enerji verimliliği oranında büyük bir gelişme kaydettiğini ekliyor.

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