Vivo X70 Serisi, Kamera Özellikleriyle Övgü Alıyor!

Bu haftanın başlarında Vivo, yaklaşmakta olan X70 serisi akıllı telefonlarının lansman tarihini doğruladı. Şimdi ise şirket, Vivo X70‘deki kameranın görüntü sabitleme özelliğini vurgulayan yeni bir poster paylaştı.

Cihaz, ana lensi OIS destekli 50 megapiksel sensör, mikro gimbal sabitlemeli 48 megapiksel Sony IMX598 ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel periskopik zoom lens ile eşleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Şirket, yeni tanıtım görseli posterinde, Zeiss lens markası ve dört görüntü sensörü ile birlikte büyük kamera modülünün net bir şekilde görüldüğü X70 Pro Plus’ın arkasını sergiledi.

Özellikle, markanın yeni cihazı, fotoğrafçılık deneyimini geliştirmek için kendi geliştirdiği V1 ISP’yi kullanan ilk cihaz olacak. Başka bir deyişle, şirket yaklaşmakta olan akıllı telefonunun fotoğrafçılık yönüne vurgu yapıyor.

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Cihazın Vivo V1 yonga seti ile birlikte Zeiss G+P cam-plastik hibrit lens 1 mikro gimbal stabilizasyonu ve 3 tam OIS modülü içereceği söyleniyor. Son zamanlarda gündemde olan Vivo X70 serisine dair detayları siz okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.