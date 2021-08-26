Vivo’nun yeni amiral gemisi telefon serisi Vivo X70, çok yakında satışa sunulacak. Şirket bir ilki gerçekleştirerek bu seride kendi işlemcisini kullanacak. Her geçen gün akıllı telefonlara dair yeni detaylar öğreniyoruz. Şimdi ise serinin en büyük ağabeyi Vivo X70 Pro Plus‘ın ekranı ortaya çıktı.

X70 Pro Plus kavisli bir ekrana sahip ve ortada ön kamera için bir delik var. Ekran büyük olasılıkla Vivo X60 Pro Plus’daki gibi 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panele sahip olacak. Ancak başka bir kaynak, ekranın artık 6,7 inç ile daha büyük olduğunu söylüyor.

Arkada, Vivo X70 Pro Plus dört kameraya sahip. Üçü dikey olarak üst üste sıralanmış, periskop zoom lensi olan dördüncü kamera sağdaki üçüncü kamerayı çevreliyor. Kamera muhafazasında ayrıca hap şeklinde bir LED flaş ve ZEISS markası bulunuyor.

X70 Pro Plus’ı X60 Pro Plus’dan daha da farklı kılmak için Vivo, kamera modülünün yanındaki telefonun arkasını gri bir levhayla kapladı, böylece kamera muhafazası telefonun arka tarafının tüm genişliği boyunca uzanıyor gibi görünüyor.

Source/On Leaks

Bu ek katmanın 0,4 mm kalınlığa sahip olduğu söyleniyor. OnePlus 8T CyberPunk 2077 Limited Edition, POCO M3, Red Magic 6R ve Nubia Z30 Pro gibi birçok telefonda benzer bir tasarım gördük.

Vivo X70 Pro Plus, çerçevenin sağ tarafında ses kontrolü ve güç düğmelerine sahipken, USB-C bağlantı noktası ve SIM tepsisi altta bulunuyor. Telefonun boyutları 164.8 x 75,5 x 9 milimetre (kamera modülünü eklediğinizde 11.3 mm) olarak belirtildi.

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