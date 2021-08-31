Vivo X70 Pro Plus’ın Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Vivo’nun yeni Vivo X70 Pro Plus amiral gemisi telefonu, 3C sertifikasında ve Google Play Console’da görüldü. Bu liste, akıllı telefonun yonga seti, RAM ve hızlı şarj gibi özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni sızıntılar ise, akıllı telefonun kamera konfigürasyonlarının ve renk çeşitleri sergiledi.

Vivo X70 Pro Plus‘ın dört kamera ünitesi, OIS desteği ile 50 megapiksellik Samsung GN1 ana kamera ile desteklenecek. Mikro gimbal stabilizasyonlu 48 megapiksel Sony IMX598 süper geniş lens, 2x optik zoom ve OIS destekli 12 megapiksel telefoto kamera ve 5x optik zoom, 60x dijital ile gelecek 8 megapiksel periskop zoom kamera ile birleştirilecek.

Vivo X70 serisinin ZEISS’ın orijinal cam lenslerine sahip ilk telefon olacağını doğrulandı. Ayrıca, gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Vivo V1 ISP ile gelecek.

X70 Pro Plus kavisli bir ekrana sahip ve ortada ön kamera için bir delik var. Ekran büyük olasılıkla Vivo X60 Pro Plus’daki gibi 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panele sahip olacak. Ancak başka bir kaynak, ekranın artık 6,7 inç ile daha büyük olduğunu söylüyor.

Arkada, Vivo X70 Pro Plus dört kameraya sahip. Üçü dikey olarak üst üste sıralanmış, periskop zoom lensi olan dördüncü kamera sağdaki üçüncü kamerayı çevreliyor. Kamera muhafazasında ayrıca hap şeklinde bir LED flaş ve ZEISS markası bulunuyor.

X70 Pro Plus’ı X60 Pro Plus’dan daha da farklı kılmak için Vivo, kamera modülünün yanındaki telefonun arkasını gri bir levhayla kapladı, böylece kamera muhafazası telefonun arka tarafının tüm genişliği boyunca uzanıyor gibi görünüyor.

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