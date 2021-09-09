Vivo X70 Pro Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Vivo, o çok konuşulan telefonlarından oluşan Vivo X70 serisini satışa sundu. Seride Vivo X70, Vivo X70 Pro ve Vivo X70 Pro Plus adlı üç model bulunuyor. Bu yazımızda serinin en büyük ağabeyi Vivo X70 Pro Plus’ı ele alıyoruz.

Vivo X70 Pro Plus

Vivo X70 Pro Plus, X60 Pro Plus‘a benzer bir tasarıma sahip ancak bazı küçük değişiklikler var. Önünde hala ortalanmış bir delik bulunuyor ve kamera muhafazası şimdi daha büyük olmasına rağmen hala dikdörtgen bir levhadan oluşuyor. Ancak Vivo, kamera muhafazasının sağına Ceramic Cloud Window adlı bir seramik levha ekledi. Bu seramik levha, gökyüzünü yansıttığında büyüleyici bir etkiye sahip. Telefonda siyah, mavi ve turuncu üç renk seçeneği bulunuyor.

Vivo X70 Pro Plus, 6.78 inç 2K (3200 x 1440) ekrana sahip. 10 bitlik panel Samsung’un E5 AMOLED ekrandan oluşuyor ve 120Hz değişken yenileme hızına, maksimum 1500 nit parlaklığa, 300Hz dokunmatik örnekleme hızına (maksimum 1000Hz) sahip. Ekran, DisplayMate’ten A+ sertifika derecesi almış.

Telefonda Snapdragon 888 Plus işlemci var ve LPDDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş. Aynı zamanda telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla üç yapılandırma bulunuyor.

Telefonun arkasında dört kamera yer alıyor ve hepsi optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Sensörler, 360 derece Yatay Tesviye Sabitleme özelliğine sahip 48MP mikro pan-tilt ultra geniş açılı kamera içeriyor, böylece kayıt sırasında telefonu çevirseniz bile sabit bir video çekebilirsiniz. Ayrıca 50 MP Samsung GN1 ana kamera, 12 MP Sony IMX663 portre kamerası ve 5x optik yakınlaştırma ve 60x süper yakınlaştırma sağlayan 8 MP teleskop kamerası da bulunuyor.

Vivo, X70 Pro Plus’ın ana kamerası için Düşük Dağılımlı Yüksek Geçirgenlikli Cam Lens kullandığını söylüyor. Bu cam türü yalnızca üst düzey SLR lenslerde bulunuyor. Vivo X70 Pro+ ayrıca kullanıcıların farklı tarzlarda portre resimleri çekmesine olanak tanıyan dört klasik ZEISS lens ile birlikte geliyor.

Lensler Contax Biotar, Contax Distagon, Hasselblad Planar ve Olympia Sonnar‘dan oluşuyor. Tüm Vivo X70 telefonlar, gölgelenmeyi azaltmak için bir ZEISS T* kaplama ile geliyor ve Vivo V1 ISP çipi ile destekleniyor.

Vivo X70 Pro Plus, tıpkı önceki model gibi 55W flaş kablolu şarj desteği ile 4500 mAh pil kapasitesine sahip. Ancak artık 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ekliyor.

Vivo’nun bu X70 modeli ayrıca bir IP68 derecesine sahip ve bu da onu Samsung ve Apple’ın amiral gemileriyle eşit hale getiriyor. Telefon Android 11 tabanlı OriginOS işletim sistemiyle geliyor. Üst modelin fiyatı 852 ile 1084 dolar arasında değişiyor.