Vivo X70 Pro, TENAA’da Görüntülendi – İşte Özellikleri

Vivo, 9 Eylül’de Vivo X70, Vivo X70 Pro ve Vivo X70 Pro Plus akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce X70 Pro, tüm önemli özellikleriyle Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda görüntülendi.

Telefon, V2134A model numarası ile Çin sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. X70 ve X70 Pro Plus da TENAA’da yer aldı, ancak özellikleri henüz listelerinde mevcut değil.

Vivo X70 Pro’da, 1080 x 2376 piksel FHD + çözünürlük sağlayan bir 6.56 inç AMOLED ekran bulunuyor. Güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip cihazın görüntüleri henüz TENAA’da mevcut değil.

Bununla birlikte, cihazın geçen ay ortaya çıkan sızdırılmış görüntüleri, merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli ekrana sahip olacağını gösteriyor.

X70 Pro, 2,8 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Akıllı telefon, Android 11 ve Origin OS UI‘nın yanı sıra, Dimensity 1200 işlemciden destek alıyor.

Vivo X70 Pro’nun arkaya monte edilmiş dörtlü kamera sisteminde 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Bir çift 12 megapiksel kamera ve 8 megapiksel lens ile birleştiriliyor. X70 Pro, 8K video kaydı için destek taşıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için cihazda 32 megapiksel ön kamera bulunuyor.

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