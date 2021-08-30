Vivo X70 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı – 9 Eylül!

Vivo bugün Vivo X70 serisi akıllı telefonlarını 9 Eylül’de tanıtacağını doğruladı. Son haberlere göre serinin üç akıllı telefonu içereceği söyleniyor. Seride Vivo X70, Vivo X70 Pro ve X70 Pro Plus adlı üç telefon bulunuyor. Ayrıca şirket, Vivo X70 Pro Plus’ın bir görüntüsünü de paylaştı.

Resmi görseller, Vivo X70 Pro Plus‘ın siyah ve turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacağını gösteriyor. Önceki X60 Pro Plus gibi, bu modelin turuncu versiyonu da bir deri gövde ile donatılmış gibi görünüyor.

Önde, kavisli kenarlara sahip delikli bir ekran göze çarpıyor. Cihazın arka tarafında periskop zoom lens içeren dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Dörtlü kameralar üçlü LED flaş ünitesi ve lazer otofokus tarafından destekleniyor. Dörtlü kamera sisteminin sağ tarafında siyah renkli boş bir kısım görülebiliyor.

Raporlar telefonun, ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6.7 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Telefonun Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 65W hızlı şarj gibi diğer özelliklerle satışa sunulması bekleniyor.

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