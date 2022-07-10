WAN Nedir? WAN ile LAN Arasındaki Farklar Neler?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni terim hayatımıza giriyor. Özellikle internetin her eve girmesi birçok yeni terimini kullanılmasına yol açmıştır. Bu terimlerden birisi de WAN olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere WAN nedir ve ne anlama gelir sorularına cevap vereceğiz.

WAN, geniş bir alanda sayıca birden fazla cihazın iletişimi maksadıyla kurulan bir ağdır. WAN’lar bölgede yer alan farklı ağların bir araya gelmesiyle oluşur. Buradan da anlaşılacağı gibi WAN’lar, LAN’lardan daha geniş alanları kapsar. Burada bahsedilen geniş ağlar sadece şehirler arasında değil ülkeler arasında da olabilir. WAN bağlantıları genel olarak internete ihtiyaç duyar ancak özel durumlarda ayrı bir WAN bağlantısı kurulabilir.

WAN bağlantısı oluşturmak için birçok sayıda LAN bağlantısına ve bilgisayara ihtiyacı vardır. WAN bağlantılarındaki kullanıcı sayısına bağlı olarak bağlantı hızında yavaşlama yaşanabilir. Ancak bu sorun bant genişliğinin artırılmasıyla beraber tamamen çözülür. WAN, öbür ağ türleriyle karşılaştırıldığında verileri nispeten yavaş aktarır. WAN’lar, farklı yerleşkelerde konumlanan LAN’ların birleştirilmesiyle meydana getirilmiş olup büyük bir alanı kapsaması nedeniyle yönlendirici kullanır.

WAN Bağlantısının Artları Nelerdir?

Daha ucuz bir yapıya sahiptir.

Daha erişilebilir bir yapısı vardır.

Verimliliği kullanıcılara göre ayarlanabilir.

Yoğun trafiklere başa çıkabilir.

Birden çok kullanıcıya ev sahipliği yapar.

Daha az ağ hatası ile karşılaşılır.

Birleşmiş veri ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilir.

Modem Üzerinde Yer Alan WAN Portunun Önemi Nedir?

WAN portu modeller üzerinde mavi renkle gösterilir. Modemlerdeki bu WAN portu, aygıtın internete bağlanmasını ve aynı aygıt kanalıyla başka bir cihaza internetin kullandırılmasını sağlar. WAN portu aracılığıyla kurulan bağlantı, ikinci bir modemle de paylaşılabilir.

Bu özellik sayesinde çok katlı evlerde veya birden çok katı olan mekanlarda internet bağlantısı sağlanabilir. WAN portundan aktarılan veriler LAN portuna dağıtıldığından cihazlar LAN portuna bağlandığında internete erişilmiş olur. İkinci modemde mevcut olan 4 port da aktif bir şekilde kullanılabilir.

WAN ile LAN Arasındaki Farklar Nelerdir?

WAN ile LAN arasındaki farklı sizlere kısa özetleyecek olursak şöyle bir örnek vermek gerekmektedir. İş yerleri ve okullarda genel olarak tüm bilgisayarlarda yazıcı kurulu vaziyettedir. Ayrıca bu gibi işletme ve kurumlarda birçok bilgisayar bulunur. Yazıcı kurulu olmayan bilgisayardaki bir çıktının alınabilmesi için yazıcının kurulduğu bilgisayara bir ağ bağlantısı vasıtasıyla çıktının gönderilmesi gerekir. Kurulması gereken bu ağ bağlantısına genel olarak LAN denir. Mekanda bulunan bilgisayarların biri üzerinden internet bağlantısını sağlayan ağ da WAN’dır. Kısaca LAN, mekanın kendi içerisindeki iletişimin kurulmasını sağlarken WAN, internet ortamına bağlı tüm dünyayla bağlantı kurulmasını sağlar.

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