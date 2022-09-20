Whatsapp Çevrimiçi Kapatma Nasıl Yapılır? 2022

WhatsApp dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Özel hayatta da iş hayatında da sohbet, dosya ya da fotoğraf paylaşımı hatta görüntülü arama için WhatsApp’ı tercih eden kişi sayısıyla birlikte WhatsApp’ta gizliliğini korumak isteyen kullanıcı sayısı da artmaya başladı. Bunun sonucunda WhatsApp çevrimiçi kapatma 2022 yılında da yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri oldu.

WhatsApp kullanıcılarının son görülme saatini ve çevrimiçi durumunu göstermek gibi pek çok farklı özelliğe sahip olsa da bunun her kullanıcının tercihi olmadığı açık. Bazı kullanıcılar zaman zaman WhatsApp çevrimiçi gizleme ihtiyacı duyabilse de bazı kullanıcılar için WhatsApp çevrimiçi gizleme sürekli faydalanılmak istenilen bir özellik olabilir. Ya da yalnızca son görülme saatinin kapatılması da istenilebilir.

WhatsApp’ta Çevrimiçi Nasıl Kapatılır?

WhatsApp kullanıcılarının çevrimiçi olması o an WhatsApp’ı aktif olarak kullandığı anlamına gelir. Bir WhatsApp kullanıcısının profiline bakıldığında “Çevrimiçi” ibaresi görülüyorsa o an uygulamayı kullandığı anlamına gelir. WhatsApp’ta çevrimiçi olduğunun görülmesini istemeyen kullanıcılar sıklıkla “WhatsAppta çevrimiçi nasıl kapatılır?” sorusuna yanıt ararlar.

Açıkçası WhatsApp’ın kendi özelliklerini kullanarak WhatsApp çevrimiçi kapatma yapmak şu an için mümkün değil. Tabii ki WhatsApp çevrimiçi kapatma uygulaması kullanılarak wp çevrimiçi kapatma yapılabilir.

WhatsApp’ta Çevrimiçi Nasıl Gizlenir?

WhatsAppta çevrimiçi kapatma mobil uygulamada ve WhatsApp Web üzerinde farklı şekillerde yapılabilir.

WhatsApp’ta çevrimiçi görünmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek hem iOS hem Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda çevrimiçi durumunuzu gizlemeyi tercih edebilirsiniz:

WhatsApp uygulamasını açar iOS işletim sistemiyle çalışan cihazlarda sağ altta, Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda ise sağ üst köşede üç nokta şeklindeki Ayarlar menüsüne gidin.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra önce Hesap, daha sonra ise Gizlilik’e dokunun.

Son Görülme seçeneğine tıklayın.

Bu aşamada karşınıza 4 farklı seçenek çıkar: Herkes, Kişilerim, Şunlar Hariç Kişilerim ve Hiç kimse. WhatsApp çevrimiçi gizleme için “Hiç kimse”yi seçmeniz gerekir.

WhatsApp son görülme kapatma işlemi çevrimiçi görünürlüğü ne yazık ki tamamen kapatmasa da WhatsApp kullanımına ilişkin gizliliğin bir kademe daha özelleştirilmesi konusunda kullanıcılara avantaj sağlayabilir.

WhatsApp Web Çevrimiçi Kapatma

WhatsApp çevrimiçi gizleme çeşitli Chrome eklentileri kullanılarak gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Bunlardan biri WAIncognito’dur. WhatsApp çevrimiçi kapatma işlemi yapmak istiyorsanız WAIncognito eklentisini ücretsiz olarak indirmeniz gerekir.

Google Chrome web mağazasına giderek WAIncognito eklentisini aratın.

Eklentiyi bulduktan sonra tarayıcıya yüklem işlemini gerçekleştirin.

WAIncognito uzantısına tıklayarak WhatsApp Web giriş ekranına geldiğinizde Durum’un hemen yanında bir gizlilik simgesi görürsünüz.

Menüden “Don’t Send Last Seen Updates”İ seçerek wp çevrimiçi kapatma işlemini yapabilirsiniz.

WhatsApp’ta Hangi Durumlarda Çevrimiçi Gösterir?

WhatsApp’ta çevrimiçi olduğu zamanların görünmesini istemeyenler Wp çevrimiçi kapatma işlemi yapmak isterler. WhatsApp kullanıcıları internete bağlı olan cihazlarında WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman çevrimiçi olarak görünürler. Çevrimiçi görünme özelliği sayesinde kişileriniz çevrimiçi olup olmadığınızı görebilirler.

WhatsApp Son Görülme ise kişinin WhatsApp uygulamasını en son ne zaman kullandığını gösterme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte kullanıcılar son görülme bilgilerini herkese kapatabilecekleri gibi WhatsApp gizlilik ayarları üzerinden kimlerin görebileceğini belirleme imkanına da sahiptirler.

WhatsApp’ta Bir Kişinin Son Görülmesi Neden Görülmez?

WhatsApp’ta belirli bir kişinin son görülmesini görememeniz çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

Kişi WhatsApp uygulamasındaki gizlilik ayarlarında son görülme bilgisini gizlemiş olabilir.

Siz gizlilik ayarlarınızı son görülme bilginizi gizleyecek şekilde düzenlemiş olabilirsiniz. Eğer siz son görülme bilginizi paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme bilgisini görmeniz mümkün değildir.

Son görülmesini göremediğiniz kişi sizi engellemiş olabilir.