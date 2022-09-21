WhatsApp ile kaybolan mesajlar nasıl gönderilir?￼

Bütünlüğünü sorgulayan birkaç yeni tartışmaya rağmen, WhatsApp tüm sohbetlerde varsayılan olarak kullanılabilen uçtan uca şifreleme ile şaşırtıcı bir şekilde gizlilik bilincine sahip olmaya devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, geçen yılın sonlarında herkes için kaybolan mesajları tanıttığında bu yönde bir adım daha ileri gitti. Bu yeni geçici seçenekle, en özel konuşmalarınızı ve medyanızı korumak daha da kolay. Görünüşe göre pek çok insan, belki de var olduğunu bilmedikleri için WhatsApp’ta kaybolan mesajları kullanmıyor. Burada, nasıl etkinleştireceğinizi ve sohbetlerinizin gizli kalmasını sağlamak için hangi önlemleri almanız gerektiğini anlatacağız.

Kaybolan mesajlar nasıl etkinleştirilir

Kaybolan mesajlar, tek seferde herkes için etkinleştirebileceğiniz bir şey değildir; her kişi veya grup için ayrı ayrı yapmanız gerekir. Bu, yalnızca ayarı açtıktan sonra değiştirilen yeni mesajların etkileneceği, eski konuşmalarınız ve diğer alıcıların etkilenmeyeceği anlamına gelir. Bunu şu şekilde etkinleştirirsiniz:

Sohbet dizisinin en üstünde bulunan kişinin adına dokunun. Süreli mesajlar’ı seçin. Bu bölümü ilk kez ziyaret ediyorsanız, devam etmeden önce WhatsApp küçük bir tanıtım kartı gösterir. Bunu reddettikten sonra, Açık seçeneğini seçin.

Ve bu kadar. Sohbet penceresine döndüğünüzde hem alıcı hem de siz değişikliği bildiren kısa bir mesaj göreceksiniz. Bundan sonra gönderilen herhangi bir mesaj, yedi günlük zamanlayıcı sona erdikten sonra sohbetten otomatik olarak silinecektir.

Profil fotoğraflarının üzerinde görünen bir zamanlayıcı simgesine sahip olacakları için, geçici sohbetler etkin olan kişileri kolayca tanımlayabilirsiniz. Aynı adımlar, çok gizli sohbetiniz bittiğinde kaybolan mesajları kapatmak için de işe yarar.

İşlevsellik sınırlıdır

WhatsApp, bu özelliği eklemede Signal’in birkaç yıl gerisindedir, bu nedenle doğal olarak birkaç sınırlama ile birlikte gelir. Şu anda varsayılan yedi günlük zamanlayıcıyı seçtiğiniz bir zaman sınırıyla değiştirmenin bir yolu yoktur. Bu, Signal’de tamamen özelleştirilebilirken Telegram size üç seçenek sunar: 24 saat, bir hafta ve bir ay. Umarım, WhatsApp gelecekteki bir güncellemede daha fazla zaman seçeneği ekler.

Güncelleme: Kaybolan mesajları etkinleştirdiğinizde, artık mesajları gönderildikten 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, kaybolan sohbetleri her etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğinizde alıcının profiline gitmek de hafif bir rahatsızlıktır. WhatsApp, yalnızca belirli mesajlar için bir bağlam menüsü getirmek için gönder düğmesine uzun basmak gibi, bu kaybolan mesajları yalnızca arada bir kullananlar için bir kısayol ekleseydi bunu tercih ederdim.

Kullanırken dikkatli olun

Diğerlerinden daha hassas konuşmalar yapmak için kaybolan mesajları kullanacağınız oldukça açık. Bununla birlikte, özelliğin amacını ortadan kaldırarak sohbetlerinizin alıcı tarafında kaydedilebilmesinin yolları vardır ve WhatsApp ayarlar sayfasında bu konuda uyarıda bulunur.

Örneğin, kısa ömürlü mesajınız bir yanıtta alıntılanırsa veya kaybolan mesajlar kapalıyken farklı bir sohbete yönlendirilirse, bu örnekler 7 günlük pencereden sonra bile kalabilir. WhatsApp ayrıca bu mesajların da normal bir mesaj gibi yedeklendiğini ve kullanıcı bu sohbetleri yeni bir cihaza geri yükleyene kadar orada kaldığını not eder. Ve WhatsApp yedeklerinin şu anda şifrelenmediği düşünüldüğünde, bu pek güven verici değil.

Ayrıca, WhatsApp bu mesajları yalnızca sohbet dizisinden siler, bu da alıcının telefonuna indirilen herhangi bir medyaya hala erişilebilir olacağı anlamına gelir. Ve insanların ekran görüntüsü almasını veya metni kopyalamasını engelleyemezsiniz. Telegram’ın Gizli Sohbet özelliği, biri kısacık mesajlarınızın ekran görüntüsünü aldığında sizi bilgilendirir, ancak bunun kendi sınırlamaları vardır – her durumda, henüz WhatsApp’ta mevcut değildir.

ifs ve buts listesine rağmen, en azından ne zaman kullanmanız gerektiğine dair bir seçeneğe sahip olmak güzel. Buradaki temel kural, WhatsApp’ta kaybolan mesajları yalnızca güvenebileceğiniz kişiler için etkinleştirmeniz ve iki kat emin olmadığınız sürece her türlü hassas bilgiyi göndermekten kaçınmanızdır. Diğer her teknoloji parçası gibi, WhatsApp da kusursuz değildir, bu yüzden dikkatli olun.