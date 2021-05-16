WhatsApp Kişisi Nasıl Eklenir ve Nasıl Silinir?

WhatsApp, arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmanın kolay bir yoludur, ancak yine de telefonunuzun eski aramalarını ve SMS mesajlaşması için kullandığınız kişiler listesine güvenir. Neyse ki, bir WhatsApp kişisini doğrudan uygulamanın içinden eklemek veya silmek kolaydır ve sadece birkaç dakika sürer. İşte bunu nasıl yapacağınızı da bu makalemizde ele aldık.

Not: WhatsApp’ın şu anda tartışmalı bir gizlilik politikasına tabi olduğunu unutmayın, bu nedenle kişilerinizden bazıları diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmiş olabilir.

WhatsApp Kişisi Nasıl Eklenir ?

WhatsApp, kişilerinizi telefonunuzdaki rehber uygulamasıyla senkronize eder. Bir kişi eklemek için tek yapmanız gereken kişiyi telefonunuzda kullandığınız kişiler uygulamasına eklemektir. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, doğrudan WhatsApp içinden bir kişi ekleme sistemini açabilirsiniz.

1- Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

2- Ekranın sağ alt kısmındaki sohbet balonuna dokunun.

3- Yeni Kişi’ye dokunun. Böylece kişiler uygulamanız açılacaktır.

4- Kişinin ayrıntılarını girin ve kişiyi kaydedin.

Hepsi bu kadar! Kişilerinizden biri WhatsApp’ta görünmüyorsa, sohbet balonuna , ardından sağ üstteki üç noktaya ve ardından Yenile’ye dokunarak listeyi yenileyebilirsiniz. Tüm kişiler artık uygulama içinde görünmelidir.

Bu kişi hala listede görünmüyorsa, telefonlarında WhatsApp yüklü olmayabilir. Yukarıdaki ile aynı menüden, bir arkadaşını davet et altında onlara bir davet gönderebilirsiniz.

WhatsApp Kişisi Nasıl Silinir ?

Bir WhatsApp kişisini silmek, yukarıda belirtilenle aynı kuralları izler. Bunları silmek için kişi listenizden kaldırmanız gerekir. Bunu WhatsApp’tan da yapabilirsiniz.

1- WhatsApp’ta kaldırmak istediğiniz kişiyle bir sohbet açın.

2- Sağ üst köşede bulunan üç noktaya basın ve Kişiyi Görüntüle seçeneğine dokunun.

3- Kişiyi Adres Defterinde görüntüle seçeneğine dokunun.

4- Rehberinizde görünen kısımdan kişiyi rehberinizden silebilirsiniz.