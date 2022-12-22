WhatsApp’ta kendi kendini imha eden fotoğraf ve video nasıl gönderilir?

WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını diğer sosyal uygulamalarla uyumlu hale getiren yeni bir özelliği kullanıma sundu: alıcının kendini yok etmeden önce yalnızca bir kez görüntüleyebileceği bir fotoğraf veya video gönderme yeteneği.

Gerekli süre: 1 dakika. Birkaç basit adımda Bir Kez Görüntüle özelliğinin nasıl kullanılacağını ve aynı zamanda nasıl aşılacağını açıklayacağız. WhatsApp’ı güncelle Google Play Store veya Apple App Store’u ziyaret ederek ve mevcut güncellemeleri kontrol ederek WhatsApp’ı güncelleyebilirsiniz. Paylaşmak için bir fotoğraf veya video bulun Kaybolan bir fotoğrafı veya videoyu göndermek için bir kişiyle mevcut bir sohbeti açın veya yeni bir görüşme başlatın. Bir mesaja resim eklemek için kamera simgesine dokunup yeni bir fotoğraf veya video çekebilir veya ataş simgesine dokunup Galerinizden bir resim seçebilirsiniz. Henüz Gönder’e basmayın… Bir Kez Görüntüle simgesine dokunun Gönder düğmesinin hemen solundaki metin alanında yeni bir simgenin göründüğünü fark edeceksiniz: ortasında 1 olan bir daire. Bu simgeye dokunun.



Bunu ilk kez yaptığınızda, “Fotoğraf bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı” ifadesinin, alıcı fotoğrafı açıp bir kez görüntülediğinde kaybolacağını bildiren bir açılır pencere görürsünüz. Dokunduğunuzda, açık olduğunu bilmeniz için beyazdan yeşile döndüğünü de göreceksiniz. Mesajı gönder Gönder düğmesine dokunduğunuzda konuşma dizisinde Bir Kez Görüntüle simgesini gösteren ve bir fotoğrafın veya videonun gönderildiğini onaylayan bir mesaj görünür, ancak medyanın kendisini göremezsiniz.



Medya görüntülendikten sonra, “Fotoğraf” veya “Video” mesajı “Açıldı” olarak değişecek ve simgeden 1 kaybolacaktır. Alıcınız aynı mesajı telefonunda görecek ve artık o medyayı görüntüleyemeyecektir.

Gönderenin haberi olmadan WhatsApp’ta fotoğrafların ekran görüntüsü nasıl alınır?

Bir Kez Görüntüle’yi ilk kez kullandığınızda görünen açılır pencerede, gizliliği artırmak için orada olduğu söylenir, ancak alıcının yine de ekran görüntüsü veya kayıt alabileceği konusunda uyarılırsınız.

WhatsApp’ın size söylemediği şey, diğer sosyal uygulamaların aksine, birisi tam olarak bunu yaptığında size bildirimde bulunmayacağıdır. Bu, kendi kendini yok edeceğini düşündüğünüz fotoğrafınızın veya videonuzun aslında bilginiz dışında bir yerlerde dolaşıyor olabileceği anlamına gelir.

WhatsApp, gönderenin haberi olmadan ekran görüntüsü almanızı engelleyen mekanizmaları aşmanın çok kolay olduğu için, kullanıcılarının ekran görüntüsünün kendi bilgileri olmadan alınamayacağını yanlış bir şekilde varsaymalarına izin vererek kullanıcıları yanlış bir güvenlik duygusuna kaptırmak istemediğini söylüyor.