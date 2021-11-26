Wi-Fi Şifresini QR Kodla Nasıl Paylaşırım?

Günümüzde hemen hemen her evde bir internet bağlantısı bulunuyor. Eve gelen kişilerin ilk sorusu internet şifresi olabiliyor. Genellikle birçok kullanıcı internet şifresinin kırılması zor olduğunu için rastgele harf ve sayı kullanıyor. Durum böyle olunca çoğu kişi Wi-Fi şifresini ezbere bir şekilde bilemiyor. Peki ezberlemeye gerek kalmadan QR Kodla Wi-Fi şifresini paylaşmak mümkün mü?

Bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç üçüncü parti uygulamaya ihtiyacınız oluyor. Ayrıca bu özelliği kullanmak için bir Android işletim sistemine sahip cihazının olması gerekiyor.

Öncelikle internet bağlantınızın SSID’sini bilmeniz gerekiyor. SSID, Wi-Fi ağınızın adı olarak tanımlanabilir. Bunu öğrenmek için akıllı telefonunuzdan bağlı olduğunuz bağlantının adını öğrenebilirsiniz. İkinci olarak bağlı olduğunuz internetin şifre tipini bilmeniz gerekiyor. Bağlı olduğunuz adın üzerine dokunduğunuzda ağ ile ilgili bazı detayların bulunduğu bir pencere açılacaktır. Güvenlik kısmında şifreleme tipi belirtiliyor. SSID ve şifreleme daha sonra ihtiyacımız olacağı için bir kenara not almalıyız.

Daha sonra Google Play üzerinden QR Kod Oluşturucu uygulamasını cihazına yüklemelisiniz. Uygulamayı açtığınız zaman, farklı tiplerde QR kodlar oluşturabileceksiniz. Bizim için gerekli olan tipi bulmak için üstte Text yazan butona dokunun ve açılan seçenekler arasından WiFi’ı seçin. Daha sonra SSID, parola bilgilerini girin ve şifreleme tipini seçin ve Oluştur butonuna dokunun.

QR Kod oluşturulacaktır. QR kodu sağ üst kısımdaki disket simgeli butona dokunarak görsel olarak kaydedebilirsiniz. Cihaz bu esnada depolama birimine erişim izni isteyecektir, onay verin.

Wi-Fi şifrenizi isteyen kişiler, akıllı telefonlarında QR Kodu tarattıkları zaman kablosuz bağa otomatik olarak bağlanacaklar. Sadece önlerine çıkan bağlan tuşuna basmaları yeterli olacaktır.

Ayrıca bkz: WiFi Çalışmıyor Çözümleri