Windows 10’da Dosyalar Nasıl Etiketlenir?

Windows 10 kullanan herkes günlük olarak arama işlevine bağlı olacaktır, ancak belirli bir dosyayı bulamıyorsanız, bunun her zaman görünmesini sağlamanın bir yolu var: etiketler. Windows 10 deneyiminizi optimize etmenin en etkili yollarından biri etiket sisteminden yararlanmaktır.

Sisteminizin içeriğini etiketlerle sıralamak, sonuçta dosyalarınızı ek bir hassasiyet ve yapı düzeyiyle tanımlamanıza yardımcı olarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Windows 10’da dosyaların nasıl etiketleneceğine bir göz atalım.

Özellikler Aracılığıyla Etiket Ekleme

Adım 1: Üzerine sağ tıklayarak bir dosya seçin, ardından Özellikler alanını seçin.

Adım 2: Ayrıntılar bölümünü açın.

Adım 3: Adının yanındaki kutuyu seçerek etiketlerin düzenleme alanını açın, ardından istediğiniz etiketleri girmenize olanak tanır.

Adım 4: Söz konusu dosya için uygun olan bir etiket yazın. Örneğin, gösterim amacıyla bir belge için bir “İş” etiketi ekliyoruz.

Adım 5: Etiketleri onaylamak için Uygula düğmesini seçin ve ardından Tamam’a basın.

Etiketli Dosyaları Arama

Artık dosyalarınıza etiketler eklediğinize göre, onları nasıl arayacağınıza bir göz atalım. Windows içindeki bir arama kutusuna, anahtar kelimeleri kendi başlarına girmek, yeni etiketlediğiniz dosyaların sonuçlarını döndürmez. “Etiket” kelimesini ve ardından iki nokta üst üste işareti yazmanız ve ardından aradığınız anahtar kelimeyi girmeniz gerekir.

Birden Çok Etiket Ekleme

Bazı durumlarda, dosyaların daha da düzenlenmesine yardımcı olması için birden çok etiket eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, her etiketten sonra bir noktalı virgül girmeniz yeterlidir. Bunun yararlı olabileceği yer, zaman aralığı vb. gibi ek ayrıntılar eklediğiniz zamandır. Bazı sistemler, bir etiket girdikten sonra noktalı virgülü otomatik olarak yerleştirir.

Örneğin, “İş”ten sonra bir “Ağustos” ve “2022” etiketi eklersek, Ağustos ayı için iş dosyalarınızı aradığınızda, o aya ait tüm ilgili dosyaları döndürür (ekstra etiketler eklenmiştir).

Aynı Anda Birden Fazla Dosyaya Etiket Ekleme

Örneğin, bir iş projesi için klasörler veya çeşitli görüntüler içeren bir klasör içinde çok sayıda dosyanız varsa ve her birine bir etiket eklemek istiyorsanız, işlemi hepsi için manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekmez. Basitçe Ctrl düğmesini seçin ve söz konusu dosyaları tıklayın. Ardından herhangi birine sağ tıklayın, Özellikler ve Ayrıntılar seçeneklerini seçin ve ekleyin.

Belirli Dosya Türleri İçin Neden Etiket Ekleyemiyorum?

Microsoft, belirli dosya türleri için etiket sistemini sınırlandırmıştır. Bu nedenle, PDF’ler ve JPG dışındaki resim uzantıları gibi belirli bir dosya türü için Özellikler ve Ayrıntılar panelini açtığınızda (örneğin, PNG resimlerini etiketleyemezsiniz), etiketler bölümü hiç görünmeyebilir.