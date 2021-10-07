Windows 11, AMD Ryzen İşlemcilerde İyi Çalışmıyor – İşte Nedeni!

Microsoft’tan beklenen ve en büyük işletim sistemi Windows 11’i sonunda tanıttı. Ancak Windows 11‘den memnun olmayan tek kullanıcı grubu, AMD Ryzen işlemcili cihaz kullanıcıları diyebiliriz. Şirket, AMD çiplerinin bazı durumlarda yüzde 15’e varan performans düşüşleriyle karşılaşabileceğini bildirdi.

Görünüşe göre Windows 11 ile AMD destekli cihaz sahiplerini rahatsız eden iki sorun var. Birincisi, Windows 11‘in L3 önbellek gecikmesini üçe katlayabilmesi. AMD, bunun yüzde 3-5 oranında kötü performansa yol açabileceğini; ve özellikle eSporlar için kullanılan bazı oyunlarda yüzde 15’e varan performans düşüşleri görebileceğini söyledi.

İkincisi, genellikle iş parçacıklarını bir işlemcideki en hızlı çekirdeğe kaydırmayı amaçlayan AMD’nin “tercih edilen çekirdek” teknolojisini hedeflliyor. AMD, performans sorunlarının daha belirgin olduğu TDP konusunda 8’den fazla çekirdeğe sahip kullanıcıları uyardı.

İşin iyi yanı, hem AMD hem de Microsoft bunun üzerinde çalışıyor ve “yazılım güncellemeleri aracılığıyla bu bilinen sorunları çözmek için aktif olarak araştırdıklarını” belirttiler. Devam eden sorunları çözmek için bu ayın sonlarında iki güncelleme gelecek.

Ayrıca bkz: Windows 11’i Bugün Yüklemeyin