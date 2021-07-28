Windows 11, Bazı Bilgisayarlarda Kullanıma Sunuldu Bile!

Yeni bir rapor, Microsoft’un son Windows sürümünün bazı bilgisayarlarda zaten yüklü olduğunu ortaya çıkardı. Ankete göre, Windows 11 platformu şu anda bilgisayarların yaklaşık yüzde 1‘inde çalışıyor.

Haber, şu anda Windows 11‘i de içeren en son Windows kullanım raporu olan bilgileri paylaşan AdDuplex’ten geldi. Veriler, AdDuplex SDK sürüm 2 veya daha üstünü kullanan yaklaşık 5.000 uygulamadan toplanan bilgilere dayanıyor. Ankete 60.000 bilgisayarın katıldığı söyleniyor.

Şu anda son Windows işletim sistemi sürümü, AdDuplex tarafından ankete katılan bilgisayarların yüzde 0,9‘unda çalıştırılıyor. Raporda ayrıca, muhtemelen 21H2 yapısı olabilecek Windows 10 Insider sürümünü çalıştıran sistemlerin yüzde 0,2‘si olduğu da belirtildi. 21H2 yapısının çok sınırlı mevcudiyeti nedeniyle rakam gerçekten küçük.

AdDuplex, Windows’un daha yeni sürümlerinin ne kadar hızlı yüklendiğine de dikkat çekti. Son Windows kullanım raporu Nisan ayında geldi ve Windows 10 sürüm 2004’ün hala işletim sisteminin en popüler sürümü olduğunu tespit etti. Özellikle, Windows 11 ile sistem gereksinimleri de önemli ölçüde arttı. Artık daha az bilgisayar son sürüme yükseltebilecek.