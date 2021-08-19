Windows 11, Edge Tarayıcısını Değiştirmeyi Zorlaştırıyor

Microsoft Windows 11’in yeni sürümü, görünüşe göre varsayılan tarayıcıları değiştirme görevini daha da sıkıcı hale getirecek. İşletim sisteminin son yapısı, tarayıcı değiştirmeyi daha da zorlaştıracak.

TheVerge’den gelen bir rapora göre, Amerikan teknoloji devi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Windows 11 kullanıcı arayüzüne birçok olumlu değişiklik getirmeye çalışıyor.

Ancak şirket, varsayılan tarayıcıyı başka herhangi bir üçüncü taraf tarayıcıya geçmeyi daha da zorlaştıran bazı değişiklikler yapıyor. Başka bir deyişle, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi veya diğerlerini kullananlar, Windows 11’de diğer tarayıcılara geçiş yaparken rahatsızlıklarla karşılaşabilirler.

Şirketin varsayılan Edge tarayıcısını değiştirmeyi zorlaştırmasının yolu, işletim sisteminden kaynaklanıyor. Windows 10’a benzer şekilde, yeni bir tarayıcı yüklemek ve ilk kez bir web bağlantısı açmak, kullanıcılara kolay tarayıcı değiştirme seçeneği sunuyor. Fakat Windows 11 bunu daha da zorlaştıracak.

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