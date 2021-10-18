Windows 11’deki en hayati araçlardan biri ciddi bir yükseltme alıyor

Windows 11‘in en kullanışlı, ancak aynı zamanda nadiren sevilen araçlarından birine yapılan önemli bir yükseltme sayesinde, Windows 11’den en iyi şekilde yararlanmak yakında her zamankinden daha kolay olabilir.

Microsoft, Windows 11’i kullanırken kullanıcılara daha fazla özelleştirme ve verimlilik seçeneği sunduğu için Windows 11’deki Görev Yöneticisi’nin iki büyük güncelleme alacağını açıkladı.

Yeni eklemeler, Microsoft Edge tarayıcısıyla daha yakın çalışmayı ve ayrıca potansiyel olarak işlem gücü ve pil ömründen tasarruf etmeyi amaçlayan yeni bir Eko Modu içerir.

Görev Yöneticisi desteği

İlk olarak, Görev Yöneticisi artık Microsoft Edge‘i ve tarayıcı tarafından kullanılan kaynakları ve belleği yönetmeye yönelik olarak daha iyi ayarlanmış olacak.

Araç artık tam olarak hangi Microsoft Edge işlemlerinin cihazınızda ne kadar bellek kullandığını gösterebilecek. Görev Yöneticisi’nde Microsoft Edge’e tıkladıklarında, kullanıcılar artık tarayıcının altında belirli sekmeler, uzantılar ve alt çerçeveler dahil olmak üzere işlemlerin bir listesini görecek ve artık bunlardan herhangi birini ayrı ayrı kapatmak için seçebilecekler.

GPU ve kilitlenme paneli de, tam görünürlük sağlamak ve tam olarak hangi alanların kapatılması gerektiğini tam olarak belirlemek için belirli siteyi, simgeyi ve konu adını gösteren sekmelerle birlikte işlemler listesine dahil edilecektir.

Yeni güncelleştirmeler artık Microsoft Edge 94 ve Windows 11 Build 22000.282’nin bir parçası olarak sunulmaktadır.

Önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülecek olan Görev Yöneticisi için söylentilere göre Eko Modu, kullanıcıların özellikle kaynağa aç uygulamaları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve hedeflemesine olanak tanıyarak cihazlarına verimli çalışmak için daha fazla alan sağlayacak.

Etkinleştirildiğinde, aracın, kullanıcıların bu tür işlemlerin önceliğini “düşük” olarak ayarlamasına izin vereceği ve diğer programlara sistem kaynakları için önceliği ele geçirme şansı vereceği bildiriliyor.

Microsoft, doğru sistem gereksinimlerine sahip olmaları koşuluyla, kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede en yeni versiyona geçmelerini sağlamak için Windows 11 artık çıktı, ancak bunun her zaman zorunlu olarak yardımcı olmayabileceği, raporlara göre iddia edildi.

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