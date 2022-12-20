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Windows 11 Tanrı Modu nedir ve nasıl kullanılır?

Ahmet Ekinler

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Windows 11 Tanrı Modu nedir ve nasıl kullanılır?

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Windows 11‘in piyasaya sürülmesiyle Microsoft, en önemlileri arasında Ayarlar olmak üzere birçok stok uygulamasını yeniden tasarladı. Kullanıcıların cihazlarında değiştirmek isteyebilecekleri tüm seçenekleri sağlamayı amaçlayan, Windows 10 uygulamasının kolaylaştırılmış bir sürümüdür.

Ancak Windows 11, ana menüde bulamayacağınız birçok ayar sunan ayrı bir Kontrol Paneline sahiptir. Aradığınızı bulmak için kafa karıştırıcı menülere dalmak yerine, neden bir düğmeyi tıklayarak hepsine sahip olmuyorsunuz? “Tanrı Modu” burada devreye giriyor.

Windows 11’de Tanrı Modu nedir?

Tanrı Modu, tüm Kontrol Paneli ayarlarına kısayol görevi gören masaüstündeki bir klasörün resmi olmayan adıdır. Bu, Dosya Gezgini içinde dikey bir liste olarak görüntülenir, yani aradığınızı bir bakışta bulabilirsiniz.

Bunların çoğu, normal Ayarlar menüsünde bulunmayan seçeneklerdir, dolayısıyla adı da buradan gelir.

Windows 11 Tanrı Modu nasıl açılır
Microsoft bu özelliği resmi olarak desteklemiyor, ancak etkinleştirmesi kolay ve tamamen güvenli. Bazı Windows eğitimlerimizin aksine, Kayıt Defterinde herhangi bir değişiklik yapmayı içermez.
Yeni bir klasör oluştur

Masaüstünüzdeki herhangi bir boş alana sağ tıklayın. “Yeni” seçeneğinin üzerine gelin, ardından “Klasör”ü seçin.
Çok özel bir isim verin

Varsayılan metni silin ve “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” ile değiştirin. Halihazırda farklı bir ad verilmişse, sağ tıklayın ve “Yeniden Adlandır”ı seçin. (ismi tırnak (“) işareti olmadan yazın)
Değişiklikleri kaydedin ve Kontrol Paneli simgesini bekleyin

Değişikliklerinizi kaydetmek için enter tuşuna basın. Klasör simgesi artık Kontrol paneline benzeyen bir simgeye dönüşecektir ve adın kaybolması gerekir.
Dosyayı açın, ardından Denetim Masası ayarını bulun

Herhangi bir uygulama veya klasörde yaptığınız gibi simgeye çift tıklayın. Dosya Gezgini’nde açılacaktır. Seçeneklerden herhangi birine çift tıklayın ve Kontrol Panelinde ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.
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