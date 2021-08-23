Windows 11’i İlginç Kılan 11 İlgi Çekici Özellik

Bu haftanın başlarında Microsoft, Windows 11‘in öğretici bir yapısını yayınladı. Yeni güncellemede birçok ilginç özellik var. Bu özellikler yaklaşan Windows güncellemesini dört gözle beklemeye değer kılıyor. İşte Windows 11’de göz atmaya değer 11 yeni özellik…

Windows 11’in Beklenen Çıkış Tarihi

Microsoft, Windows 11’i test ediyor ve Windows’un yeni güncelllemesi piyasaya çıkmadan önce hataları gideriyor. Windows 11’in bu yıl tatillerde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Windows 11 destekli bilgisayarların Ocak 2022’den itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.

1- Mac’ten İlham Alan Yeni Bir Arayüz

Windows 11, yuvarlatılmış köşeler ve pastel tonlarla temiz ve modern bir arayüz getiriyor. Fark edeceğiniz en büyük değişiklik, yenilenen Başlat Menüsü ile Görev Çubuğunun yeni konumu olacak. Kullanıcı Arabirimi daha parlak ve önceki Windows yinelemelerine göre daha fazla işlevsellik sunuyor.

2- Evrensel Medya Kontrolü

Windows 11 ile PC’nizdeki tüm medya oynatmayı Eylem Merkezi’nden kontrol edebilirsiniz. Ne oynarsanız oynayın, her şey Eylem Merkezinde görünüyor. Rastgele bir YouTube videosunu, Spotify’da en sevdiğiniz şarkıyı veya PC’nizde kayıtlı bir videoyu oynatabilirsiniz ve hepsi Eylem Merkezi’nde gösterilecek.

3- Yeni Microsoft Mağazası

Windows 11, yeni bir Microsoft Mağazası ile birlikte geliyor. Yeni Microsoft Store sıfırdan oluşturuldu ve artık Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java ve Progressive Web Apps dahil olmak üzere farklı platformlarda oluşturulmuş uygulamaları destekliyor. Artık Microsoft Edge tarayıcısı için temalar ve uzantılar da sunuyor. Windows 11 Microsoft Mağazası ayrıca kolay gezinme için yeni ve şık bir kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor.

4- Android Uygulamaları Desteği ve Amazon App Store

Evet, Windows artık Android uygulamalarını çalıştırabiliyor. Ayrıca, PC’nizde çalıştırmak istediğiniz uygulamaları yandan yükleyebilirsiniz. Android uygulamaları hem Intel hem de AMD işlemciler tarafından desteklenecek. Windows 11 ayrıca Android uygulamaları için Amazon destekli bir App Store ile birlikte gelecek, böylece her seferinde APK’yı yan yana yüklemek zorunda kalmayacaksınız.

5- Widgetler

Yeni Windows 11, widget’larla birlikte geliyor ve macOS Monterey’de gördüklerimize çok benziyor. Artık widget’lar bölümünde hava durumu, haberler, hisse senedi fiyatları, puanları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca widget’lar bölümünü özelleştirebilir ve ona kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

6- Oyun İçin Otomatik HDR ve Dinamik Yenileme Hızı

Windows 11 ile Microsoft, yeni platformda Otomatik HDR özelliğini duyurdu. Otomatik HDR, oyun oynarken izleme deneyimini yükseltiyor. Ayrıca Windows 11, dinamik yenileme hızı desteğiyle birlikte gelir, bu nedenle yüksek yenileme hızına sahip bir ekranınız varsa, sorunsuz bir görüntüleme deneyimi yaşarsınız.

7- Yeniden Tasarlanan Dosya Gezgini

Windows 11, yeni, modern görünümlü, yeniden tasarlanmış bir Dosya Gezgini ile birlikte geliyor. Yeni modern simgeler, bağlam menüsü ve üstte yeni bir komut çubuğu da bulunuyor. Yeni tasarım, işlevselliğe ve dosya yönetimini ne kadar kolay hale getirebileceğine odaklanıyor.

8- Daha Hızlı Windows Güncellemeleri

Duyuru sırasında Microsoft, Windows 11’in çok daha hızlı ve sorunsuz bir güncelleme süreci sunacağına söz verdi. Windows 11, güncellemeleri eskisinden daha hızlı hale getiren arka plan yükleme mekanizması desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca, yeni güncellemeler eskisinden %40 daha küçük olacak ve bize veri ve zaman tasarrufu sağlayacak.

9- Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü

Windows büyük bir yeniden tasarım sürecinden geçti. Windows 11, platforma birçok yeni öğe getiriyor. Başlat Menüsü artık daha işlevsel ve Eylem Merkezi daha mobil bir kullanıcı arayüzü yaklaşımını izliyor. Menüler, alt menüler ve statik bir bölme ile Ayarlar da yenilendi. Kenarlar eskisinden daha yuvarlakve Windows 11’e modern bir görünüm kazandırıyor.

10- Entegre Microsoft Ekipleri

Bir yıllık evden çalışmanın ardından Microsoft, Teams uygulamasını Windows 11’e entegre etmeye karar verdi. Teams, daha kolay erişim için doğrudan Görev Çubuğuna entegre edilecek. Ayrıca, Microsoft Teams, Windows 11’in gelişiyle yeniden tasarlanıyor.

11- Geliştirilmiş Sanal Masaüstü Desteği

Windows 11, macOS gibi bir Sanal Masaüstü oluşturmayı ve ona erişmeyi kolaylaştırıyor. Artık Görev Çubuğundaki Masaüstleri simgesine tıklayarak oluşturulan sanal masaüstlerine erişebilirsiniz. PC’nizdeki masaüstlerini yeniden adlandırabilir veya yeniden sıralayabilirsiniz. Ayrıca, farklı masaüstlerinde farklı duvar kağıtları da ayarlayabilirsiniz.

Bu özellikler yaklaşan güncellemeyi çok ilginç kılıyor ve PC’nize Windows 11 kuruyorsanız bunları kontrol etmeniz gerekiyor. PC’nizi Windows 11 içeriden derlemeye güncelleyebilir veya önizleme derlemesinin ISO dosyasını yükleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Windows 11, Edge Tarayıcısını Değiştirmeyi Zorlaştırıyor