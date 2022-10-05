WLTP nedir? WLTP şartları nelerdir?

WLTP, Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) anlamına gelir ve yeni otomobil yakıt ekonomisini, elektrikli sürüş menzilini ve emisyonları ölçmek için en son test sürecidir.

1980’lerden beri var olan önceki NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) testinin yerini almak üzere 2017’de yürürlüğe girdi.

Ana öncelik, otomobillerin tüketiciler tarafından nasıl kullanılacağına daha yakından uyan ve daha doğru ve gerçekçi yakıt tüketimi ve emisyon rakamlarıyla sonuçlanan yeni bir araç test etme yöntemi sunmaktı.

WLTP’nin açılımı nedir?

WLTP, Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) anlamına gelir ve tüm benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit otomobiller için yakıt verimliliği derecelerini belirleyen testin adıdır. Aslında, WLTP, Volkswagen emisyon skandalının patlak vermesinden bu yana en somut değişikliklerden biri.

Nasıl çalışıyor?

WLTP, resmi yakıt tüketimi ve emisyon verilerini belirlemek için tüm yeni binek otomobillerin geçmesi gereken bir laboratuvar testidir.

Testin kendisi ortalama bir araba yolculuğunu simüle etmek için tasarlanmıştır ve daha yaygın olarak ‘dönen yol’ olarak bilinen bir şasi dinamometresinde gerçekleşir. Test yolculuğu şu aşamaları içerir:

Hızlanma

Frenleme

Araç dururken

Dikkate alınan diğer maddeler şunlardır:

Yuvarlanma direnci

Hava direnci

Farklı motor ve şanzıman kombinasyonları

Opsiyonel ekipman

Genel olarak, araç test uzmanları, herhangi bir modelin en hafif ve en ağır varyantını inceleyecek, ardından serinin geri kalanı için tüketim rakamlarını belirlemek için matematiksel bir formül uygulayacaktır.

Her araç aynı test döngüsünden geçer, böylece müşteriler benzer tipteki araçları kolayca karşılaştırabilir.

WLTP yakıt tüketimi rakamları, galon başına mil olarak ölçülür (kullanılan galon başına mil olarak seyahat edebileceğiniz mesafe). Testler dört farklı hız aralığında gerçekleşir:

Ekstra yüksek: 81mph’ye kadar

Yüksek: 60mph’ye kadar

Orta: 47mph’ye kadar

Düşük: 35mph’ye kadar

Bu hızlar daha sonra bir ‘WLTP Kombine’ rakamı vermek için ortalaması alınır. İki veya daha fazla araç arasındaki yakıt ekonomisini karşılaştırmanın en kolay yolu, WLTP Kombine rakamına bakmaktır. Bunun nedeni, normal kullanımda aracın yakıt tüketimine ilişkin gerçekçi bir tahminde bulunmak için çeşitli farklı sürüş senaryolarını hesaba katmasıdır.

Elektrikli araba WLTP serisi testleri

Elektrikli otomobiller, elektrik tüketimi oranını ve ‘WLTP Kombine Menzil’ rakamı olarak bilinen toplam sürüş mesafesini hesaplamak için benzinli ve dizel motorlu muadilleriyle aynı testlerden geçirilir.

‘Şehir’ serisi olarak bilinen ikinci bir derecelendirme de üretilir. Bu, hızların daha düşük ve enerji taleplerinin daha az yoğun olduğu şehir içi sürüşte kat etmeyi bekleyebileceğiniz mil/km sayısıdır.

Bu testten elde edilen resmi WLTP aralığı rakamları büyük ölçüde doğru olarak kabul edilir, ancak bazı insanlar test sonuçlarının söylediğinden ortalama olarak %10 daha az aralık elde etmeyi bekleyebileceğinizi öne sürer.

Plug-in hybrid’ler ne olacak?

WLTP, karmaşık yapıları nedeniyle PHEV’leri (plug-in hybrid araçlar) test etmenin yeni bir yolunu tanıttı. Plug-in hibritlerin testi birkaç kez yapması gerekecek, örneğin tam şarjlı bir pille başlayıp bitene kadar testi tekrarlamak. Sürücülerin bekleyebilecekleri ekonomi hakkında çok daha doğru bir fikir vermek için tamamen boş bir pil ile başka bir test yapılır. Bu testlerin sonunda, WLTP rakamlarını hesaplayan smartypants daha sonra aracın elektrik menziline bağlı olarak resmi emisyon ve ekonomi rakamlarını hesaplıyor.

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VW WLTP ile ilgili şöyle diyor ve bir video paylaşıyor.

Bir araç ne kadar yakıt tüketir? Volkswagen, yeni ve standartlaştırılmış WLTP sürüş çevrimi ile artık bu soruyu çok daha kesin bir şekilde yanıtlayabiliyor. Yakıt tüketimini ölçmek için yeni test döngüsü, günlük sürüş davranışına daha yakından yöneliktir.