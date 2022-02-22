WordPress İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı!

Günümüzde birçok WordPress sitesi, eklenti hatasından kaynaklanan önemli bir sorun ortaya çıktı. Yetkililer hatayı kısa zamanda fark etti ve kullanıcılarına hatanın giderilmesi için bir güncelleme yayınladı.

Hemen hemen çoğu web sitesi, kendi tabanında WordPress’i esas almıştır. Özellikle kolay kullanımı ve güvenli yapısıyla birçok kullanıcı WordPress’i tercih ediyor ancak son günlerde WordPress kullanıcı güvenlik ile ilgili bir hatayla karşılaştı. Kullanıcılar tarafından file getirilen bu hata, büyük çapta bir krize neden olabilirdi. Ancak WordPress konuya çok hızlı bir şekilde çözüm sundu. UpdraftPlus eklentisinden kaynaklanan hata, kullanıcı gizliliğini önemli ölçüde riske atıyor. Neyse ki geliştiriciler durumu fark ederek düzeltme güncellemesini kullanıma sundu.

UpdraftPlus isimli eklenti, yedekleme ve geri yükleme yaparken güvenlik açığına sebep oluyordu. Bu güvenlik açığı oldukça riskli bir durumu ortaya çıkarıyordu. Durumun tespit edilmesi ve çözüm bulması çok kısa bir sürede gerçekleşti. Özellikle tüm güvenlik sistemini düzelten güncelleme kısa sürede kullanıcılarla buluştu.

Eğer sizlerde UpdraftPlus eklentisine sahipseniz, bir an önce bu güncellemeyi yapmanız gerekiyor. Bu güncellemeyi gerçekleştirmek siteniz güvenliği için çok önemlidir. Hem WordPress hem de UpdraftPlus tarafından oluşan hata artık sona erdi.

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