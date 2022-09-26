X Y Z Kuşağı Nedir? Kuşakların Yılları ve Özellikleri Nedir?

Nesillerin birbirlerini anlamadığı konusundaki şikayetlerde kuşak farkı ya da kuşak çatışması gibi kelimeleri muhtemelen duymuşsunuzdur. Evet kabul edelim ki nesiller arası doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmak her zaman zor olmuştur. Ama daha önce hiç günümüzdeki kadar zor oldu mu acaba?

Nesillerin birbirini anlamakta zorlanmasının en önemli nedenlerinden biri teknolojideki hızlı gelişmelerin yeni nesilleri çok hızlı bir şekilde değiştirip geliştirmesi eski nesillerinse bu hıza ayak uydurmasının pek de mümkün olamamasıdır.

Doğum yılları baz alınarak kuşaklar ve yılları belirlenmiş olmakla birlikte teknoloji kuşak yılları arasında keskin çizgiler oluşmasına neden olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesinin en büyük yansımalarından biri hiç şüphesiz internet ve mobil cihazların kullanımıdır. Yeni nesil bunun sonucunda sosyal hayatın daha dışında, evinin sınırları içinde, telefonların ya da bilgisayarların odak noktası olduğu bir hayat yaşamaktadır. Bu nesilin ebeveynleri teknolojiye ayak uydurmuş olsa da farklı bir yetiştirme tarzlarının olması teknolojiyle iç içe bir hayat tarzından uzaktırlar. Bu noktada Z kuşağı ve X kuşağı arasındaki büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda XYZ kuşakları özellikleri bakımından birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.

Bu nedenle, bizden önceki ya da sonraki kuşakları eleştirmeden önce X kuşağı yaş aralığı nedir, Y kuşağı hangi yıl ve Z kuşağı kaç doğumlu sorularının yanıtlarına bakalım, özellikleri hakkında bilgi edinip empati kurmaya çalışalım.

X Kuşağı Nedir?

X kuşağı günümüz ebeveynlerinin büyük kısmını oluşturan ve Y kuşağından önce gelen nesildir.

X Kuşağı Hangi Yıllar?

X kuşağı yaş aralığı 2022 yılı itibarıyla 43 ila 58 arasında değişmektedir. 1965 – 1980 yılları arasında dünyaya gelen X kuşağı üyelerinin yetişme çağında hızla gelişen teknolojinin ayak sesleri duyulmaya başlamış olsa da teknoloji bireylerin hayatı üzerinde henüz tam anlamıyla hakimiyet sağlamadığından X kuşağının sokaklarda arkadaşlarıyla biriktirdiği çokça çocukluk anısı vardır.

X Kuşağı Özellikleri

X kuşağının ayırt edici özelliklerine göz atacak olursak, X kuşağına dahil olan bireyler;

Sadıktır.

Otoriter düzene uyum ve aidiyet duygularına sahiptirler.

Mantıklı ve kuralcıdırlar.

Problem çözme yetenekleri yüksektir.

Hayata pozitif açıdan bakmayı başarırlar.

Teknolojiye belirli ölçüde uyum sağlayabilmelerine karşın bu konuda Z kuşağı ile aralarında aşılması imkansız mesafeler vardır.

Sabırlı ve çalışkan olmaları sayesinde iş hayatında çalışma ortamlarının daha zevkli bir hale gelmesinde önemli rol oynarlar.

X kuşağı için aile yapısının önemi tartışılmaz. Hayatlarını da bu anlayış çerçevesinde düzenlerler.

Y Kuşağı Nedir?

Y kuşağı televizyonla büyümüş, yeniliklere açık, teknolojiyle sokak kültürünü harmanlamayı başarmış ancak yine de teknolojiye Z kuşağının eline su dökememiş nesildir.

Y Kuşağı Hangi Yıllar?

Y kuşağı hangi yıl sorusunun yanıtı 1980 – 1999 yılları arasıdır. Y kuşağı, X kuşağının aksine bireycidir. Otoriteyi sevmez. Hatta iş hayatında dahi çalışma saatlerini kendisi düzenlemek ve yönetmek ister. Sabırsız ve sürekli olarak yenilik isteyen Y kuşağı bu sayede teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri hayatına kolayca adapte edebilir.

Y Kuşağı Özellikleri

Y kuşağının en belirgin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Y kuşağı bireylerinin farkındalık bilinci son derece yüksektir.

Araştırmaya ve sorgulamaya meraklıdırlar. İstedikleri bilgiye ya da noktaya erişmek için büyük bir sabırla ve uzun süre çalışabilirler.

Teknolojiye uyum sağlama kapasiteleri X kuşağından fazladır. Aynı zamanda yaratıcı fikirleri sayesinde iş yaşamında önemli projelere imza atarlar.

Dünyadaki gelişmelere ve değişimlere açıktırlar. Dünyada neler olup bittiğini öğrenme isterler. Bu nedenle tüm gelişmeleri yakından izler ve bunlara ayak uydurmak için çaba gösterirler.

İletişim yönü güçlü olan Y kuşağı zor beğenir.

Özgürlükçü ve eleştiren bir yapıları vardır.

İstediklerini yapma içgüdüsüyle son derece kolay bir şekilde iç değiştirme kararı verebilirler.

Z Kuşağı Nedir?

Z kuşağı küçük yaşlardan itibaren dijital ortamlarda geliştiğinden teknoloji çağının merkezindeki nesildir. Genellikle ebeveynleri X kuşağı olan Z kuşağı üyeleri teknolojiyi tamamen benimsemekle kalmaz adeta hayatını bu sınırlarla çevreler ve sosyalliğini teknolojiyle sağlayarak diğer kuşaklardan ayrılır.

Z kuşağı için beğenilmek ve ilgi çekmek sosyal medyayla ilintili olduğundan arkadaş ortamlarında dahi telefon ekranlarından kopamadan sosyalleşir.

Z Kuşağı Hangi Yıllar?

Z kuşağı hangi yıllar arasında sorusuna 2000 – 2012 yanıtını verebiliriz. Z kuşağı bilgiye kolay erişen bir nesildir. Bu sayede olayları kavrama ve analiz etme yetenekleri çok gelişmiştir. Son derece donanımlı bir nesil olan Z kuşağı gereksinim duyduğu her şeye ekranlardan ulaşabildiğinden içine kapanık hatta yalnızlaşmaya evrilen bir kuşak olarak tanımlanabilir.

Z Kuşağı Özellikleri

Z kuşağının ayırt edici özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Z kuşağının odak süresi azalmış olsa da “Multitasking” yani çoklu iş yapma becerisi fazlasıyla gelişmiştir. Odak süresi azalmış olmakla birlikte birçok işi aynı anda yaparak istenilen verimliliğe erişebilirler.

Son derece özgüvenli, sorgulayıcı, dobra, antiorotiter ve dikkat eksikliği olan bireylerdir.

Dijital cihazlarla vakit harcamaya eğilimlidirler. Ekrana bakma süreleri çok yüksektir.

Kendilerinden önceki kuşaklara göre genç gebelik oranları daha fazladır.

Akademik hayatları ve iş düzenleri konusunda endişelenmeye yatkın bir yapıları vardır.

Ergenlik döneminde depresyona girme ya da farklı zihinsel sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskleri daha fazladır.

Diğer kuşaklara göre daha özgür ve özl bir birey olarak kabul görülme içgüdüleri vardır.