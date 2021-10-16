Xbox Series X 2021 için en iyi monitörler

Xbox Series X için en iyi monitörlerin bir listesini oluşturduk. Bize şu konuda güvenin: Xbox oyun deneyiminiz söz konusu olduğunda, HDMI 2.1 bağlantı noktalarına, 120Hz yenileme hızına ve HDR özelliğine sahip mükemmel bir 4K monitör bu konsolun ideal eşleşmesidir. Ne de olsa Xbox Series X, 8K oyun oynamayı bile (en azından Microsoft’a göre) kaldıracak kadar büyük bir güce sahip.

Tek sorun, 4K oyun panellerinin bir süredir piyasada olmasına rağmen tam olarak uygun fiyatlı olmaması. Bütçe ve orta sınıf 4K monitörler fedakarlık yapmak zorundayken, hazır olanlar size yüksek fiyatlara mal olacak. Bu nedenle, taahhütte bulunmadan önce, giriş fiyatının bütçe dostu olmayacağını bilin. Bununla birlikte, paranız varsa, Xbox Series X‘iniz için bu monitör tercihleri sizin için çok ideal olacaktır.

Seçeneklerinizi daraltmanıza ve seçim yapmayı kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için aşağıda Xbox Series X için en iyi monitörleri topladık. İyi bir önlem olarak, fiyat karşılaştırma aracımızı bile ekledik. Böylece birkaç monitörde karar kılarsanız bir miktar tasarruf edebilirsiniz.

1. Acer Nitro XV282K

Ayrıca PS5 için en iyi monitör olarak en iyi seçimimiz olan Acer Nitro XV282K‘nın konsol oyuncularına çekiciliği yadsınamaz. İnanılmaz derecede yüksek bir fiyat olmadan mükemmel bir Xbox Series X ve PS5 ekranın tüm özelliklerine sahiptir. Bizi yanlış anlamayın; hala çok pahalı, ancak diğer seçeneklerden daha ucuz.

Daha küçük bir 28 inç ekran ve yalnızca DisplayHDR 400 ile sorun yaşamadığınız sürece iyi. İkisi de, özellikle iki HDMI 2.1 bağlantı noktası sayesinde bu kusursuz ultra HD çözünürlüğü ve 120 Hz’e kadar yenileme hızını elde ettiğiniz için bu fiyata değer. Ayrıca, bu boyut masa oyunları için mükemmeldir.

Acer Nitro XV282K Başlıca Özellikleri

Çözünürlük: 4K Ekran Boyutu: 28 İnç Yenileme Hızı: 120 Hz HDR: VESA DisplayHDR 400 Bağlantılar: 2 x HDMI 2.1

2. Acer Predator CG7

Acer Predator CG7, mevcut monitörlerden daha büyük ve yüksek fiyatlı gelebilir, ancak bunun konsol oyunları için en iyi monitör olduğu inkar edilemez. Sizi aksiyonun tam ortasında bırakacak tek şey devasa boyutu değil; 4K çözünürlüğü ve uygun DisplayHDR 1000 desteği.

Bir tür TV yedeği olarak, burada ayrıca bir sürü bağlantı noktası var, bu nedenle PS5’inizi, oyun PC’nizi ve dizüstü bilgisayarınızı bağlamak için kullanmak istiyorsanız, bir dizi çevre biriminiz var. Ayrıca arkadaki RGB aydınlatması da sizin için ek bir artı olarak düşünülebilir. Özellikle fiyatı göz önüne alındığında, sadece Dolby Vision‘ı da desteklemesini diliyoruz.

Acer Predator CG7 Başlıca Özellikleri

Çözünürlük: 4K Ekran Boyutu: 43 İnç Yenileme Hızı: 120 Hz HDR: VESA DisplayHDR 1000 Bağlantılar: 3 x HDMI 2.1

3. LG 27UD88-W

Bu monitor rakiplerine göre daha uygun bir fiyata sahip. Daha uygun fiyatlı LG 27UD88-W, bir servete mal olmadan 27 inçlik bir pakette istediğiniz keskin 4K oyun deneyimini sunacak ve görüntü kalitesi konusunda fazla seçici olmayanlar için müthiş bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir uyarı var. HDMI 2.0 bağlantı noktaları, Xbox Series X deneyiminizin 30 fps’de zirveye ulaştığı ve bu nedenle en akıcı olmayacağı anlamına gelir. Yine de, bütçeniz daha yükseğine yetmiyorsa sizi tatmin etmek için mükemmel bir monitör. 60Hz tazeleme hızı sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

LG 27UD88-W Başlıca Özellikleri

Çözünürlük: 4K Ekran Boyutu: 27 İnç Yenileme Hızı: 60 Hz HDR: – Bağlantılar: 2 x HDMI 2.0

4. Gigabyte Aorus FV43U

Gigabyte Aorus FV43U, boyut açısından, HDR desteği açısından hepsine hükmeden monitördür ve harcayacak çok paranız varsa, bir göz atmaya değer. Acer Predator CG7 – DisplayHDR 1000, 120Hz yenileme hızı, 4K çözünürlük – ile aynı özelliklere sahip olmasına ve aynı fiyat noktasında olmasına rağmen, bir artısı var. Buna müthiş sesli 12W hoparlörleri ve daha canlı renkler ve çok daha iyi görüş açıları için Quantum Dot paneli ve daha yüksek DCI-P3 renk gamı kapsamından söz ediyorum. Ve bu, aynı zamanda biraz daha ucuz.

Gigabyte Aorus FV43U Başlıca Özellikleri

Çözünürlük: 4K Ekran Boyutu: 43 İnç Yenileme Hızı: 120 Hz HDR: VESA DisplayHDR 1000 Bağlantılar: 2 x HDMI 2.1

5. Gigabyte Aorus FO48U

Dolby Vision gibi şeyleri kaçırmadığınız için yüksek fiyatlı Gigabyte Aorus FO48U‘yu kolayca affedeceksiniz. Bu kesinlikle muhteşem oyun monitörü, bir Xbox Series X monitörden isteyebileceğiniz neredeyse 50 inçlik bir ekran, ultra HD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Adaptive-Sync ve HDR gibi pek çok şeye zaten sahip. Ve bazıları derken, sadece mükemmel ses kalitesi veren hoparlörlerini kastetmiyoruz, ancak bu hoş bir özellik.

Aslında derin siyahlar, canlı renkler ve mükemmel kontrast sunan OLED panelini kastediyoruz. Bu konuda oyun oynamak kesinlikle harika bir deneyim ve henüz OLED monitörlerle tanışmadıysanız, işte bunu yapmak için zorlayıcı bir neden.

Gigabyte Aorus FO48U Başlıca Özellikleri

Çözünürlük: 4K Ekran Boyutu: 47.5 İnç Yenileme Hızı: 120 Hz HDR: HDR10/HLG Bağlantılar: 2 x HDMI 2.1

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