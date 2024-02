Ana Sayfa » Oyun Xbox’a Özel 4 Oyun PS5’e ve Nintendo Switch’e Geliyor Oyun Xbox’a Özel 4 Oyun PS5’e ve Nintendo Switch’e Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Heyecana beklenen Xbox iş güncellemesi podcasti sonunda gerçekleşti. Bu podcast’te açıklanacak bilgileri, Xbox kullanıcıları ve Xbox oyunlarını oynamak isteyen PlayStation 5 kullanıcıları için de önem arz ediyordu. Günlerdir tartışmalara konu olan Xbox oyunlarının diğer oyun konsollarında yayınlanması fikri sonunda açıklığa kavuştu. Açıklanana göre ilk etapta Xbox’a özel 4 oyun PS5’e ve Nintendo Switch’e gelecek. İşte Xbox iş güncellemesi podcastinin detayları…

İlk Etapta Xbox’a Özel 4 Oyun PS5’e ve Nintendo Switch’e Geliyor

Neredeyse son bir yıldır Xbox’a ne olacak, Xbox bitiyor mu, gibi sorular gündemi meşgul ediyordu. Xbox’ın son podcastinde açıklanan bilgilere göre şunu söyleyebiliriz ki; hayır Xbox bitmiyor yalnızca daha “açık” hale geliyor. Xbox’ın şimdiki gelecek planı; bazı oyunların daha geniş bir kitleye ulaşması ve bununla birlikte de ana akım vizyonunu devam ettirmek. Yani Xbox bazı oyunlarını farklı platformlarda yayınlanacak anca bazı yapımları ise kendine özel kalacak.

Xbox podcastinde açıklanan bilgilere göre ilk etapta 4 Xbox oyunu farklı platformlarda yayınlanacak. Bu platformların isimleri verilmese de, PlayStation 5 ve Nintendo Switch oyun konsolları olduğu anlaşılmakta. Peki hangi Xbox oyunları diğer platformlarda yayınlanacak?

PlayStation 5 ve Switch’e Gelecek Xbox Oyunları Hangileri?

Herkesin merakla beklediği PlayStation 5 ve Switch’e gelecek Xbox oyunları hakkında, Xbox iş güncellemesi podcastinde de “kesin” bir bilgi çıkmadı. Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer ilk etapta dört oyunun diğer platformlara açılacağını deklare etti ancak oyun ismi vermedi. Bununla birlikte bilinen bir şey var ki o da; Starfield ve Indiana Jones and the Great Circle ilk etapta diğer konsollarda yayınlanmayacak. Xbox’ın ilk etapta diğer platformlarda yayınlayacağı konuşulan oyunlarsa; Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Halo ve Gears of War şeklinde.

Xbox Neden Oyunlarını Diğer Konsollarda Yayınlıyor?

Xbox kullanıcılarının şiddetle karşı çıktığı bu yeni durum neticesinde, pek çok kişinin merak ettiği şey; Xbox, oyunlarını neden PS5 gibi platformlarda yayınlıyor, oldu. Bu kapsamda Xbox daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyor cevabını verebiliriz.

Sony, PlayStation 5 oyun konsolundan 54,8 milyon adet satış yaptı. Bunun yanı sıra Nintendo Switch 140 milyon kişide mevcut. Xbox series X ve S ise bu rakamların oldukça gerisinde ve 27 milyon satış rakamına sahip. Yani Xbox daha fazla oyun severe hitap etmek için böyle bir strateji geliştirdi. CEO Spencer, Xbox ve PC’de oyunun bir yıl kadar bir süre geçirdikten sonra diğer konsollarda yayınlanmasının daha fazla iş değeri elde etmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Spencer, bu yöntemin yeni yatırımlara kapı açabileceğini de söylerine ekledi.

Xbox iş güncellemesi podcastinde Spencer her Xbox oyununun diğer konsollara dağıtılmayacağının da altını çizdi. Bununla birlikte Spencer, bu yeni yöntemin şirketin esas stratejisinde çok da büyük bir değişiklik yaratmadığını belirtti. Zaten hali hazırda Xbox, bulut oyunculuğu da dahil olacak şekilde oyuncuların pek çok platformdan oyunlara erişimini sağlaması yönünde çalışıyor; Xbox oyunlarının PS5 ve Switch’de yayınlanması da bu kapsamda atılmış bir adım sadece.

Yapılan açıklamalara göre Xbox exclusive oyunlarına devam edecek; yani Xbox’a özel oyunlarına. PS5 ve Switch’de yayınlanacak oyunlardan elde edilecek olan gelirle de yeni yatırımların yapılması hedefleniyor. Xbox Oyun İçeriği ve Stüdyoları Başkanı Matt Booty’nin yaptığı açıklamaya göre ise Game Pass yalnızca Xbox’a özel kalmaya devam edecek.

Xbox Serisine Yeni Donanım Gelebilir

Xbox iş güncellemesi podcastinde açıklamalarda bulunan Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft’un konsol donanımı yatırımlarına devam etmek istediğini deklare etti. Tatil döneminde konsol donanımı ile alakalı bazı sürpriz gelişmelerin olacağını aktaran Bond, yeni nesi konsol hakkında da birtakım söylemlerde bulundu. Bu konu hakkında da ayrı bir içerikte detaylı bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

Ancak tatil dönemindeki sürpriz gelişmenin, Xbox Series X’in dijital, geliştirilmiş Wi – Fi ve artırılmış verimlilikte bir versiyonu olabileceği konuşuluyor. Bunların yanı sıra bilindiği üzere Activision Blizzard Microsoft tarafından satın alınmıştı ve bu satın alma ile Microsoft oyun bölümünde pek çok yenilik gerçekleşti. Bu yenilikler karlılığı artırmış olsa da daha fazla karlılık için şirket çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket pek çok kişinin işine son vermişti hatırlanacağı üzere ve şimdi de oyunların farklı platformlarda yayınlanmasıyla karlılığın artırılması hedeflenmekte.