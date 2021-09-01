Xiaomi 11T ve 11T Pro İle Akıllı Telefonlara Saldıracak!

Xiaomi işleri biraz daha ilerletme kararı alıp en iyisinin peşine düşmüş durumda. Akıllı telefon üreticisi olan marka, sadece telefon yapmıyor biliyorsunuz. Bileklikten ev eşyalarına varıncaya kadar pek çok ürünü hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir şekilde ön plana çıkarıyor. Yine aynı taktikle 11T ve 11T Pro geliyor. Bu konuya dair servis edilen görüntülere bakarsanız, telefonların oldukça iddialı bir yapıda ilerlediğini görebilirsiniz. Kendine has bir tarzda ilerleyen marka, yeni nesil telefonlara saldıracak türden ürünlerle geliyor. Hem de çok agresif modellerle!

Karşınızda asi tasarımlarla Xiaomi 11T ve 11T Pro!

Xiaomi 11T ailesi olarak oldukça agresif bir tutum sergiliyor ve herkese karşı yenilikçi bir tavırda ilerliyor. Hafif kavisli bir kasa yapıyısyla gelecek olan telefon, ince olarak kabul edebileceğimiz çerçevelerle çok daha farklı bir ekranla ilerliyor. Telefonların arka kısımlarına baktığımız zaman ise tam olarak 108 mp çözünürlük geliyor. Ana kameralar bizi burada çok daha iddialı bir şekilde karşılıyor. Yüksek çözünürlük yapısıyla zaten kendine özgü tasarımlarla ilerleyen marka, diğer kameraların çözünürlüklerini henüz açıklamadı.

Peki siz bu telefonla ilgili neler bekliyorsunuz?