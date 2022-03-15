Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün, Xiaomi Watch S1, Watch S1 Active ve Xiaomi Buds 3T Pro ile birlikte merakla beklenen Xiaomi 12 serisini tanıttığı küresel bir lansman etkinliği düzenledi. Yeni telefon serisi Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve daha ucuz bir Xiaomi 12X‘ten oluşuyor.

Xiaomi 12 modelleri Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’da hemen satışa çıkacak. Küresel erişim, zamanı gelince bu bölgelerin dışındaki diğer pazarlara da açılacak.

Aralık ayında Çin’de ilk kez piyasaya çıkan Xiaomi 12 ve 12 Pro’ya aşina olsak da; Xiaomi 12X ilk kez piyasaya çıktı. 12X, amiral gemisi modellerindeki Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin aksine; bir Qualcomm Snapdragon 870 orta sınıf işlemciye sahip. Yerleşik orta sınıf işlemcinin bir sonucu olarak; model biraz daha düşük bir fiyat etiketi ile geliyor.

Fiyatlardan bahsetmişken, birinci sınıf model olan Xiaomi 12 Pro; 8GB RAM + 256GB depolama modelinin fiyatı 1.000 dolardan başlıyor. 256 GB depolama ile birlikte 12 GB RAM sürümü de var. Xiaomi 12 ise 8GB+128GB modeli için 750 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Ayrıca Xiaomi 12 de 8GB+256GB ve 12GB+256GB seçenekleriyle geliyor.

Xiaomi 12X, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip; temel varyant için 650 dolar başlangıç ​​fiyat etiketine sahip. 256GB depolama alanına sahip daha yüksek bir model de var.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, üç renk seçeneğiyle geliyor: Gri, Mor ve Mavi. Xiaomi 12 serisiyle birlikte gelen bir başka avantaj da, alıcıların üç ay boyunca alacağı ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Music Premium, reklamsız video akışı yapmalarına ve bazılarını çevrimdışı görüntüleme için indirmelerine olanak tanıyor.