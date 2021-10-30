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Xiaomi 12 Görüntülendi

Xiaomi 12'nin görselleri metroda bir kişi tarafından kullanırken görüntülendi. Telefonun biraz uzun bir tasarımla gelebileceği düşünülüyor.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi 12 Görüntülendi

Geleneğe göre, Xiaomi 12 gelecek yılın başında tanıtılacak, ancak bu hala doğrulanmadı ve son birkaç haftadaki sızıntılara bakılırsa, telefon normalden daha erken gelebilir. Aslında, Xiaomi 12’nin en son canlı görüntüleri, yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Metroda bir kişi tarafından kullanılan akıllı telefonu gösteren orijinal görüntüler Weibo’da paylaşıldı. Telefon, meraklı gözleri uzak tutmak için bir kılıfla kullanılmıştır. Ne yazık ki, kılıf işini iyi yapıyor ve fazla bir detay vermiyor. Belki cihaz normalden biraz daha uzun görünüyor, bu da daha uzun bir en-boy oranı anlamına geliyor, ancak açı bizi yanıltıyor da olabilir.

Önceki raporlar, selfie kamerası için son derece yüksek bir ekran-gövde oranı, küçük bir delik öneriyor. Xiaomi 12 ayrıca bir Hint BIS sertifikası aldı ve bu da telefonun önümüzdeki haftalarda resmi olarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının bir başka göstergesi.

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KaynakGsmarena

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