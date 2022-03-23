Xiaomi 12 Ultra, Mayıs ayında geliyor

Xiaomi 12 Pro güzel ve üst düzey kategoride yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz ay satışa çıktı fakat genel tasarım ve özelliklerine baktığımızda kesinlikle bir Ultra değil. Geçen yılki şaşırtıcı derecede iyi Mi 11 Ultra‘nın ardından bir Xiaomi 12 Ultra olmalı ve bugün, genellikle güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen yeni bir söylenti, nihayet ne zaman ortaya çıkacağını bize söylüyor.

Görünüşe göre Xiaomi 12 Ultra, Mayıs ayında Çin pazarı için resmi olarak duyurulacak ve ondan sonra bir noktada diğer ülkelere de ulaşacak. Bu, temelde Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve Mart ortasında uluslararası pazarlar için açıklanan 12 serisinin devamı niteliğinde. Umarım 12 Ultra için bekleme bu kadar uzun sürmez.

Kaynak: Letsgodigital

Önceki söylentilere göre, Xiaomi 12 Ultra henüz duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + yonga seti, 120 Hz QHD OLED ekran, 120W hızlı şarjlı 4.900 mAh pil ve arkada Leica markalı bir kamera modülüne sahip olacak.