Xiaomi 12T Pro, Geekbench’te Görüldü!

Xiaomi 12T serisi akıllı telefonların yakın zamanda global pazarlar için duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte, piyasaya çıkmadan önce Xiaomi 12T Pro, bazı temel özelliklerini ortaya çıkaran bilinen bir kıyaslama platformunda görüldü.

Bu listeye baktığımızda, Xiaomi 12T Pro’nun performansının yanı sıra RAM, işlemci ve işletim sistemi sürümünü görebiliyoruz. Tek çekirdekli testte 1300 puan almayı başaran telefon, çoklu çekirdek testlerinde 4061 puan aldı.

Özellikle, 12T Pro’nun Çinli teknoloji devinin arka tarafında 200 megapiksellik büyük bir ana kamera sensörüne sahip ilk telefonu olduğu söyleniyor. GeekBench listesi ayrıca 22081212UG model numarasını taşıdığını gösteriyor.

Ayrıca Qualcomm’un Adreno 630 GPU ile eşleştirilmiş en yeni ve en büyük Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile birlikte geliyor. Bunun dışında GeekBench sonuçları, cihazın 8GB RAM’e sahip en az bir modeli olacağını da belirtiyor.